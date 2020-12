I videogiochi non hanno più età, gli adulti giocano sempre di più

Il termine videogiochi, per come li concepiamo noi, nasce più di settant’anni fa con il primo “gioco elettronico”. Ovviamente questa non vuole essere una notizia riguardante la storia del gaming, ma a quanto il videogame, specialmente quello moderno, abbia cambiato gli stili di vita delle persone. Con l’arrivo di PS5 e Xbox Series X e S siamo giunti alla nona generazione videoludica, una evoluzione davvero tangibile che è migliorata nettamente nel corso degli anni. Siamo anche consapevoli come, alcune persone, vedano il “videogiocare” come qualcosa infantile, per bambini. Ma è davvero così?

Un nuovo report di NPD Group confermerebbe che gli over 45 negli Stati Uniti giocano in modo costante ai videogiochi. Il report in questione è denominato “Evolution of Entertainment” all’interno del quale vengono presentati i risultati di un sondaggio con 5.000 persone residenti negli USA, grazie a questi dati sappiamo che oltre il 79% dei consumatori negli USA ha giocato ad un videogames negli ultimi sei mesi, un dato davvero incredibile se ci pensate. Il tempo speso sui videogiochi è aumentato del 26% dalla scorsa analisi, il tutto magari è dovuto anche al fatto della pandemia che ci ha tenuti chiusi in casa, incentivando senza dubbio questa pratica.

Le persone d’età compresa tra i 45 e 54 anni, hanno speso il 59% di tempo in più e il 76% di denaro in più. La cosa che fa pensare è che c’è stato un incremento pazzesco nel campo mobile, ma anche su quello console. La cosa che fa sorridere sono gli over 65: si parla di un tempo di gioco medio aumentato del 45%, con spese del 29% in più.

“Questi dati potrebbero semplicemente riflettere l’accelerazione di un trend che era in atto già prima della pandemia. Se è così, allora il mercato dei videogiochi potrebbe sperimentare una continua crescita senza rallentamenti dopo la pandemia. In caso contrario, potrebbe esserci un notevole calo prima di ritornare a una crescita”: Ha detto Matt Piscatella, analista di NPD. In effetti il COVID potrebbe aver influito sui numeri, ciò comunque non toglie che gli adulti giocano sempre di più ai videogiochi, e questo è un dato di fatto.