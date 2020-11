PS5 è più performante di Xbox Series X, secondo The Verge

Ora che siamo ufficialmente entrati nella nona generazione di console, sono anche iniziati i primi faccia a faccia tra le due piattaforme da gioco. Se da un lato abbiamo la visione di Sony proposta con PS5, il DualSense e tutta una serie di esclusive di lancio; da parte di Microsoft si è cercato di puntare su una doppia console, Xbox Series X e Series S e tutti quei già più che consolidati servizi come Xbox Game Pass.

La domanda che in molti si pongono già da queste prime settimane però è: quale tra le due console di nona generazione è più performante? A provare a dare una risposta definitiva a questo quesito ci ha provato la redazione di The Verge la quale ha stabilito una vincitrice; PS5. Riprendendo anche i primi test effettuati da Digital Foundry, emergono di nuovo differenze di performance hardware di poco superiori rispetto a Xbox Series X, e viene sottolineato come mai prima di questa generazione le due console sono quasi equiparabili sotto il punto di vista tecnico.

A tal proposito è intervenuto anche un portavoce di Microsoft, che nell’articolo di The Verge ha dichiarato quanto segue: “Siamo consapevoli dei problemi di prestazioni in una manciata di titoli ottimizzati su Xbox Series X | S e stiamo lavorando attivamente con i nostri partner per identificare e risolvere i problemi, e garantire un’esperienza ottimale. All’inizio di una nuova generazione di console, i nostri partner stanno solo grattando la superficie di ciò che le console di nuova generazione possono fare. Ci vuole pazienza prima che imparinoo a sfruttare appieno la nostra nuova piattaforma”.

Di certo per godere di tutte le caratteristiche di PS5 e Xbox Series X a piena potenza servi aspettare qualche tempo. D’altronde la nona generazione videoludica è appena cominciata, e il potenziale si può già intravedere su ambo i lati dell’esperienza ludica. Pensate anche voi che PS5 al momento sia di poco superiore a Xbox Series X per quanto concerne le performance? Diteci la vostra con un commento.