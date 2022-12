Una delle recenti aggiunte di Warzone 2 sta facendo impazzire i suoi giocatori, chiedendo a gran voce un fix o una rimozione. Stiamo parlando della chat testuale attualmente disponibile nella lobby di chi sta giocando, e delle possibilità di cheat che sta regalando a una community apparentemente senza scrupoli.

La possibilità di scrivere ai giocatori ancora in gioco in seguito della propria dipartita in game avrebbe dovuto essere qualcosa di strettamente legato alla dimensione social di Warzone 2, se non fosse che i giocatori la stanno sfruttando per imbrogliare i propri avversari. Il tutto è stato testimoniato da un recente post Reddit pubblicato dall’utente Silver-Anybody in cui vediamo, attraverso una clip, come la chat sia diventata ben presto un’arma a doppio taglio.

Nel video, mente il giocatore si trova nelle fasi finali di uno scontro online, si nota che nella chat aperta a tutti quanti un giocatore, indignato per la sua eliminazione, avendo la possibilità di vederlo in game, rivela continuamente agli avversari la sua posizione, le mosse, i movimenti e tutti i dettagli relativi al suo equipaggiamento, così da rendergli l’esperienza un vero e proprio inferno.

Anche se la partita non è andata per il meglio Silver è comunque riuscito a testimoniare per intero l’accaduto, mobilitando la community di Warzone 2 in questo senso. Il post, non casualmente, ha raccolto unanimi consensi riguardo a questa particolare problematica con cui tutti devono abitualmente confrontarsi nelle loro partite. Per adesso non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, da Activision, in merito a quanto riportato nel video. Non sappiamo quindi se la situazione verrà migliorata in qualche modo (ricordandovi che non si tratta affatto della prima lamentela della community sul gioco), oppure se resterà strettamente legata alla morale di chi sta giocando.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.