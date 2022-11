Con il lancio di Call of Duty Warzone 2 molti appassionati della saga FPS di Activision hanno trovato pane per i loro denti grazie a un battle royale aggiornato, migliorato e a tratti espanso. Questa nuova esperienza è stata accolta dai giocatori con grande clamore ed entusiasmo, ma come capita ormai sempre più spesso con una nuova uscita legata all’universo COD, il tutto non è stato esente da difetti. Tra questi è emerso da poco un nuovo glitch legato ai punti esperienza, il quale è una vera e propria tortura per i videogiocatori.

Il glitch in questione sta facendo il giro del web in queste ore, con tutta una serie di segnalazioni che parlano di un problema che consente di torturare i giocatori in Call of Duty Warzone riportandoli ripetutamente in vita con la nota Revive Pistol di Call of Duty Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon) e guadagnando punti XP bonus. Quest’arma molto particolare la si può usare anche nel nuovo Warzone nel battle royale e la modalità DMZ, ma al momento è infestata da un glitch.

Questa pistola, infatti, nasconde una funzione decisamente insidiosa e capace di torturare i mal capitati ottenendo anche dei bonus ai punti XP. Tale arma, infatti, può essere utilizzata anche per rianimare i nemici e grazie a questo exploit. Saprete bene che ogni volta che si butta a terra un avversario in Call of Duty Warzone 2 si otterranno 100 XP, ma se li si rianima con la pistola, potrete ucciderli anche una seconda volta e ottenere altri 100 XP e il loop può anche continuare.

YOU CAN REVIVE ENEMIES IN WARZONE 2.0 pic.twitter.com/39rTrLeSk9 — GUARD Isaac (@IceManIsaac) November 29, 2022

Sebbene ci siano diverse testimonianze di questo glitch in giro per il web, al momento Activision non ha ancora annunciato di star lavorando a una risoluzione a questo problema. Sappiamo, però, che la compagnia sistema sempre questo genere di problematiche, per cui sarà solo questione di tempo.

