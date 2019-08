Wasteland 3: svelati requisiti minimi e consigliati

Sono stati finalmente svelati i requisiti minimi e consigliati di Wasteland 3, attesissimo titolo di InXile Entertainment.

Manca ancora molto all’uscita di Wasteland 3, attualmente atteso per un non precisato periodo nel corso del 2020, ma inXile Entertainment ha deciso comunque di svelare con largo anticipo i requisiti minimi e consigliati per l’attesissimo titolo.

Come potrete vedere a breve le caratteristiche necessarie non sembrano eccessivamente proibitive e, anzi, sono perfettamente in linea con gli standard attuali. I 55 GB necessari di spazio su disco potrebbero forse essere l’unico scoglio presente per molti utenti ma, visti i prezzi attuali dello storage, anche esso sembra essere decisamente superabile.

Scopriamo quindi insieme quali sono!

Requisiti minimi: Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Processore: Intel Core i5-2500k o equivalente

Intel Core i5-2500k o equivalente Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon HD 7970

NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon HD 7970 Spazio disponibile: 55 GB

Requisiti consigliati: Sistema operativo: Windows 7 64bit

Windows 7 64bit Processore: Intel Core i5- 4590 o equivalente

Intel Core i5- 4590 o equivalente Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon 290

NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon 290 Spazio disponibile: 55 GB

Nell’attesa di Wasteland 3 vi ricordiamo che il titolo è stato descritto dalla software house come il più grande e il migliore tra quelli appartenenti alla serie. Questo soprattutto grazie alla recente acquisizione dello studio da parte di Microsoft, con le conseguenti maggiori disponibilità finanziarie provenienti da tale passaggio di proprietà.

