Witchbrook: il gioco di ruolo in stile Harry Potter cambia look

La scuola di magia, in stile Harry Potter, ideata dallo sviluppatore ed editore Chucklefish, ha rivelato un nuovo look. Il gioco, il cui progetto é stato portato avanti da Chucklefish, la cui sede si trova a Londra, è in sviluppo da diverso tempo e in origine mostrava un aspetto 2D, dall’alto verso il basso. La visuale di Witchbrook è stata ora sostituita a favore di un punto di vista isometrico, un tipo di visuale dell’area di gioco che rappresenta una scena tridimensionale andando a mantenere le proporzioni degli oggetti lungo i tre assi dello spazio, senza un punto di fuga.

L’effetto dato da Witchbrook alla nuova visuale dagli screenshot mostrati sembra portare un notevole miglioramento alla grafica. Questa è la descrizione che è stata data dal gioco successivamente alle modifiche effettuate:“Prova i brividi e le insidie ​​della vita scolastica su Witchbrook! Scopri un affascinante mondo di pixel art isometrici pieno di fascino e intrighi in questo simulatore di vita scolastica e di questa città magica riccamente dettagliato.”

🎶 Herbs and petals for balm 🎶 pic.twitter.com/yk2q7ALjAU — Chucklefish (@ChucklefishLTD) April 2, 2020

Per proseguire successivamente:“Forgia la tua identità di strega formandoti sulla strada per la laurea. Costruisci relazioni con compagni e studenti, sviluppa le tue abilità magiche frequentando le lezioni e completando i compiti. Partecipa ad attività extracurricolari come la pesca, la coltivazione di colture magiche e il foraggiamento di strani funghi. Domina incantesimi segreti, fai amicizia per la vita e svela i misteri della scuola …Chi sarà il tuo migliore amico? Il tuo rivale? E il tuo appuntamento per il ballo?”

Chucklefish, che ricordiamo per la pubblicazione di Stardew Valley e del più recente Wargroove, non ha ancora fatto sapere da quali piattaforme Witchbrook sarà supportato, ma supponiamo che con molta probabilità, potrebbe arrivare su Nintendo Switch. E voi cosa ne pensate dell’imminente arrivo di questo gioco di ruolo in stile Harry Potter? Fateci sapere nei vostri commenti.