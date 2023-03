Dopo Wild Hearts, i giocatori PC sono rimasti “vittima” anche di Wo Long: Fallen Dynasty. Il nuovo gioco degli autori di Koei Tecmo è infatti già disponibile su Steam per alcuni giocatori (potete recuperare la vostra copia su Amazon), che però sono rimasti delusi dalla qualità del porting. Come oramai accade da diverso tempo, sembra quasi che gli sviluppatori si siano praticamente dimenticati di come ottimizzare le versioni per Steam ed Epic Games.

Le recensioni, d’altronde, parlano da sole. Al momento Wo Long: Fallen Dynasty non ha una media positiva proprio a causa di alcuni problemi tecnici, decisamente impensabili per un gioco di tale profilo. Ad alcuni utenti per esempio il titolo crasha all’avvio, in altri casi viene segnalata la presenza di un’emulazione del pad di gioco (e non una vera e propria configurazione). In altri casi ancora vengono segnalati episodi di stuttering, non solo a livello grafico ma anche di comandi. I problemi in questo caso però non riguardano solo chi ha un hardware meno recente, ma anche chi dispone di schede video e processori di ultima generazione, che dovrebbero garantire un’esperienza di gameplay senza problemi.

Il problema è sempre il solito: molto spesso i porting dei giochi PC sono carenti di ottimizzazione e sembra quasi che gli sviluppatori ignorino volontariamente il mercato di Steam ed Epic Games. Questa situazione si verifica poi, puntualmente, a ogni release di quasi la totalità dei giochi nipponici. Storicamente gli sviluppatori giapponesi hanno dei problemi nello sviluppo di software per computer, complice anche un pubblico che notoriamente è proprio distante dalla piattaforma.

Siamo abbastanza certi che Koei Tecmo riuscirà, nel prossimo futuro, a pubblicare diverse patch correttive. Resta però l’amarezza di una versione che sicuramente non è giocabile per molti al day one. Quasi un’occasione persa per tutto il pubblico su PC, che dovrà rimandare a un prossimo momento la loro prova del gioco.

