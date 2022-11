Dopo il Regno Unito, ora anche l’Unione Europea si prepara a esaminare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e Xbox. Come riportato da Politico, che cita fonti vicine alla vicenda, a Bruxelles si stanno preparando per una investigazione su larga scala di questo incredibile deal, che al momento ha trovato alcuni ostacoli sulla sua strada, per la maggior parte sistemati da Sony nei panni di Jim Ryan.

La politica di Sony è stata chiara fin da subito: rallentare l’ok dai vari enti regolatori, sottoponendo alcuni documenti riservati e dichiarazioni di alcuni suoi dirigenti. Obiettivo riuscito? Parzialmente sì, ma non in alcune regioni come quella brasiliana o medio orientale, visto che da alcuni paesi in quella parte del mondo sono già arrivati i primi ok a questo affare. Ora però la palla passa anche nelle mani della Commissione Europea, che comincerà una prima attività di investigazione a partire dall’8 novembre, come riportato da POLITICO.

L’annuncio della testata coincide con l’ennesima dichiarazione di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, che sta guidando la divisione di Xbox oramai da diverso tempo. Durante un’intervista, che potete trovare poco più in basso, Spencer ha ribadito che Call of Duty resterà su PlayStation fino a quando Sony manterrà attivo il suo brand dedicato al mondo del gaming.

Microsoft ha acquistato Activision Blizzard a inizio gennaio 2022. La società con base a Redmond conta di chiudere il deal entro la prima parte del 2023. In caso contrario, Microsoft dovrà pagare una multa di qualche miliardo di Dollari al gruppo, che include anche la società britannica King. La situazione è chiaramente in continua evoluzione e sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di capire se davvero uno dei più grandi publisher di sempre riuscirà a entrare nella gigantesca famiglia di Xbox Game Studios. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.