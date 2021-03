Xbox Game Pass: annunciati 20 nuovi giochi in arrivo al day one

Qualche istante fa abbiamo assistito al più recente ID@Xbox, l’evento digitale tutto dedicato ai giochi indipendenti in arrivo prossimamente sulle console Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Oltre a tutta una serie di nuovi annunci, la compagnia di Redmond ha svelato i propri piani riguardo le prossime uscite in arrivo sul servizio Xbox Game Pass direttamente al day one. Preparatevi, perchè di nuovi giochi in arrivo sul servizio fin dal loro giorno di uscita ce ne sono ben 22 in più!

Tra i giochi presenti durante il recente ID@Xbox abbiamo potuto dare diversi sguardi a molti indie di grande spessore, uno fra tutti l’attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2, la nuova fatica dei ragazzi di GSC Game World ambientata in una Chernobyl post-apocalittica. La notizia che avrà fatto entusiasmare ancora di più gli appassionati di questa saga è la possibilità di giocare fin dal day one a S.T.A.L.K.E.R. 2 su Xbox Game Pass.

Durante l’evento è stato dato ampio spazio anche Sable, un altro titolo indie che ha saputo acchiappare la curiosità di moltissimi giocatori, ma non solo. La diretta ha aperto le porte ad una serie di titoli davvero molto interessanti, come per esempio Nobody Saves The World, la nuova fantastica avventura action sviluppata dai ragazzi di Drinkbox, già autori dei due amatissimi metroidvania Guacamelee.

Di seguito potete trovare tutti i titoli annunciati in arrivo fin dal day one su Xbox Game Pass:

Art of the Rally – Console e Cloud

Astria Ascending – Console e Cloud

Backbone – Console e Cloud

Boyfriend Dungeon – Console e PC

Craftopia – Console e PC

Dead Static Drive – Console e PC

Edge of Eternity – Console e Cloud

Hello Neighbor 2 – Console e Cloud

Library of Ruina – Console e Cloud

Little Witch in the Woods – Console e Cloud

Moonglow Bay – Console e Cloud

Narita Boy – Console e Cloud

Nobody Saves the World – Console e Cloud

Omno – Console e Cloud

Recompile – Console, PC e Cloud

Sable – Console e PC

She Dreams Elswhere – Console e PC

S.T.A.L.K.E.R. 2 – Console e Cloud

The Ascent – Console, PC e Cloud

Undungeon – Console, PC e Cloud

Way to the Woods – Console e Cloud

Wild at Heart – Console

Insomma, sembra che il catalogo di giochi in arrivo su Xbox Game Pass sia in continua espansione e non accenna ad arrestarsi. Dopo l’arrivo dei giochi Bethesda/Zenimax, e una manciata di nuovi tripla A tra cui Outriders, ora abbiamo la certezza che anche gli amanti dei prodotti indie avranno pan per i loro denti.