Xbox Game Pass: ecco i giochi eliminati a gennaio

Xbox Game Pass è un servizio di abbonamento mensile che ha raccolto milioni di abbonati in tutto il mondo. Ogni mese viene aggiornato e riempito di giochi nuovi, per bilanciare il tutto, alcuni di essi sono destinati a scomparire. Oggi l’app di Xbox Game Pass ha fatto notare che cinque grossi giochi lasceranno il catalogo facendo spazio ad altri titoli.

Tendenzialmente Xbox Game Pass eliminava dal catalogo titoli non estremamente famosi, invece oggi ci troviamo all’abbandono di IP veramente importanti. Possiamo notare quindi che questi sono Resident Evil 4, Saints Raw The Third, l’Ombra Di Mordor Game Of The Year Edition, Tomb Raider Definitive Edition e Tom Clancy’s The Division. Microsoft si è detta comunque soddisfatta del raggiungimento di risultati del loro servizio e noi ne siamo estremamente felici.

Non è ancora ben chiaro quando questi cinque titoli lasceranno Xbox Games Pass, ma ipotizziamo che questo accadrà alla fine del mese in corso, si spera che verranno rimpiazzati da titoli altrettanto validi. Molti utenti in questi giorni stanno segnalando che Children Of Morta, videogioco Action con elementi roguelike sviluppato dallo studio iraniano Dead Mage uscito lo scorso settembre, verrà visualizzato presto sul catalogo. Vi invitiamo di prendere quest’ultima notizia con le pinze visto che non siamo stati in grado di verificarlo da soli. Ci auguriamo che Microsoft annuncerà un maggior numero di titoli al più presto con il passare dei giorni.

Voi cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti sotto la notizia. Intanto se siete abbonati al servizio di Xbox Game Pass vi invitiamo, se non lo avete già fatto, a scaricare e giocare almeno uno dei cinque titoli prima che abbandonino definitivamente il servizio.