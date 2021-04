Xbox Game Pass offerto gratis da un gestore telefonico britannico

Xbox Game Pass è da molti considerato come il motore destinato a trainare l’intera industria videoludica, come affermato recentemente da Mat Piscatella (Executive Director & Video Game Industry Advisor presso The NPD Group). Microsoft cerca quindi di espandere ancor di più i mercati in cui proporre il suo ottimo servizio in abbonamento: adesso, punta al mondo del gaming mobile in modo geniale. Il colosso di Redmond, ha intenzione di sfruttare le offerte telefoniche per riuscirci, e i piani in abbonamento sono più che golosi.

In collaborazione con la compagnia telefonica britannica EE, l’azienda americana ha inserito Game Pass in un’offerta più che economica. Al prezzo di sole 10£, infatti, sarà possibile usufruire del servizio targato Microsoft; ma non è finita qui: il prezzo, include anche una connessione illimitata. Insomma, un piano d’abbonamento imperdibile per i giocatori britannici, che adesso potranno sfruttare la potenza del 5G per giocare senza rogne di connessione, godendosi la vasta libreria offerta dal Game Pass targato Xbox.

Come se ciò non bastasse, i fortunati utenti britannici saranno avvantaggiati da un’ulteriore offerta: con altre 7£ aggiuntive al piano d’abbonamento, otterranno anche il controller per smartphone Razer Kishi. Il merito va anche al gestore EE che, da svariati anni, ha investito parecchio sul mondo del gaming, permettendo ai suoi clienti di inserire console ed accessori nei propri abbonamenti e pagarli in comode rate.

UK operator EE is launching an Xbox Game Pass Ultimate add-on today. It’s £10 per month, but also includes unlimited data for streaming games from the service https://t.co/dvZoPQooGQ pic.twitter.com/rK8Y9Ll0r3 — Tom Warren (@tomwarren) April 30, 2021

Microsoft continua a sorprendere, rubando fette di mercato ai suoi competitor (ad esempio Google con Stadia). Riuscirà il colosso americano a inserire Xbox Game Pass in qualsiasi dispositivo? E, soprattutto, un piano telefonico con Game Pass incluso come quello britannico arriverà mai qui in Italia? Per essere costantemente aggiornati a riguardo, vi invitiamo a restare sintonizzati noi di Game Division!