Xbox Game Pass è destinato a trainare il mercato videoludico

Xbox Game Pass sta influenzando indubbiamente l’industria videoludica: un abbonamento che, ad un prezzo esiguo, offre una libreria ricca di titoli per tutti i gusti; nonché le grandi esclusive di Microsoft a partire dal day one senza costi aggiuntivi. A reputare grande il modello d’abbonamento di Xbox, è Mat Piscatella, Executive Director & Video Game Industry Advisor presso The NPD Group (precedentemente WB Games & Activision). Sul suo Twitter, Piscatella ha condiviso il suo pensiero sul servizio di Microsoft:

“Quelle persone che dicono che i servizi in abbonamento come Game Pass non sono sostenibili, hanno ragione: Game Pass e servizi in abbonamento come questo, sono in realtà i motori che trainano la crescita del settore“, ha twittato Piscatella, preannunciando la sua opinione con un velo di sarcasmo (che in molti non hanno compreso). Successivamente, davanti a un’ennesima incomprensione del suo tweet, l’Executive Director di The NPD Group ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, dichiarando: “Direi anche che fino all’85% della spesa totale per i contenuti alla fine del decennio, proverrà da abbonamenti e giochi free-to-play“.

Avrà ragione Piscatella? Alcuni dati, provenienti dal report finanziario di Microsoft (cliccate qui per approfondire), d’altronde, avvalorano la sua tesi: i ricavi di contenuti e servizi Xbox, sono aumentati del 34% su base annua, grazie a forti vendite software ed alla crescita costante di Xbox Game Pass. Il servizio del colosso di Redmond è destinato a trainare il mercato videoludico? Ovviamente, è ancora presto per avere una risposta certa su ciò; non ci resta che osservarne l’andamento durante questa nona generazione videoludica.

Those folks saying subscription services like Game Pass aren't sustainable are correct. Game Pass and subscription services like it are actually industry growth drivers. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 27, 2021

Per ulteriori notizie sui vostri giochi preferiti, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division!