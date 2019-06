Xbox Game Pass è disponibile su PC in open beta da oggi, ecco i dettagli

Xbox Game Pass arriva su PC e include nuovi giochi di alto livello e un nuovo abbonamento unico: ecco tutti i dettagli provenienti dall'E3 2019.

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che ci dà accesso a un ampio catalogo di giochi per Xbox One, è pronto ad aggiornarsi tantissimi nuovi titolo. L’E3 2019 si è aperto con la conferenza di Microsoft: le novità sono state molte fin dal primo istante, come ad esempio Bleeding Edge.

I primi giochi che saranno aggiunti all’abbonamento saranno: Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knight, Borderlands The Handsome Collection. Inoltre, è stato affermato che Xbox Game Pass su PC sarà disponibile già da oggi in versione open beta: ci sono oltre 100 giochi, tra i quali anche Emperator Rome, Football Manager 2019 e l’intera Master Chief Collection (partendo con Halo Reach, gli altri capitoli arriveranno nel corso dell’anno). Il prezzo è di 9.99 dollari al mese. Potete vedere il trailer dei nuovi giochi qui sotto.

Inoltre, è stato annunciato Xbox Game Pass Ultimate: questo abbonamento includerà Xbox Game Pass per console, per PC e anche Xbox Live Gold al prezzo di 14.99 al mese. Si tratta di un’ottima offerta che convincerà motlti giocatori a fare un abbonamento unico per tutte le proprie piattaforme. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato? Vi interessa avere accesso a XGP su PC?