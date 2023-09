Sembrerebbe che Xbox Game Pass abbia raggiunto oltre 30 milioni di abbonati, almeno secondo quanto dichiarato sulla pagina LinkedIn di Craig McNary (Senior Director of Global Brand and Integrated Marketing presso Microsoft), come riportato, nella giornata di oggi, da InsiderGaming.

Tuttavia, va notato che il profilo di McNary è stato successivamente aggiornato e, ora, non contiene più le informazioni dettagliate sul numero degli abbonati a Xbox Game Pass. Non è chiaro, però, se la modifica sia stata apportata perché la cifra era scorretta o per ragioni interne all’azienda, in merito alla divulgazione di certi dati in maniera pubblica.

Non è raro, difatti, che alcune aziende preferiscano celebrare determinati risultati, prima che i dipendenti ne possano parlare pubblicamente. Non sorprenderebbe, quindi, che la modifica fatta da McNary sia in virtù di un annuncio imminente da parte della divisione di Xbox, piuttosto che per via di un dato errato.

Foto game pass

Al netto di questo dubbio, la domanda che sorge spontanea è: 30 milioni di abbonati per Xbox Game Pass sono o non sono buon risultato? L’ultimo dato ufficiale condiviso da Microsoft, indicava 25 milioni di abbonati ed era stato reso noto nel novembre 2022. In quell’occasione, Microsoft, aveva inoltre dichiarato di puntare a raggiungere 35 milioni di abbonati entro la fine del 2022.

Questi numeri sono emersi durante le indagini della CMA relative all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Va notato, inoltre, che Sony aveva dichiarato una cifra pari a 29 milioni di abbonati, al servizio di Microsoft, durante le vari discussioni in tribunale. Ovviamente entrambe le aziende, in quella situazione, hanno presentato dei numeri che andassero a loro vantaggio ma prendiamo per buoni quelli di Microsoft, specialmente visto che sono parecchio al di sotto dei risultati prefissati.

In un periodo di circa un anno, infatti, c’è stata una crescita di, soli, 5 milioni di abbonati al servizio Xbox Game Pass e sebbene questo risultato sia, comunque, sorprendente se analizzato individualmente, risulterebbe molto al di sotto degli obiettivi prefissati da Microsoft per l’anno precedente.