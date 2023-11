Xbox Game Pass senza senso, anche Remnant 2 entra nel servizio

Siccome avevamo già pochi giochi da provare, Microsoft ha ben deciso di introdurre a sorpresa Remnant 2 (qua la nostra recensione) su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Questa è una notizia abbastanza incredibile se si considera che il secondo capitolo della serie di Gunfire Games è uscito da relativamente poco ed è senza dubbio uno dei migliori giochi dell'anno, soprattutto se giocato con gli amici.

Tra l'altro, se questo non dovesse bastare, anche il primo gioco, Remnant: From the Ashes, è stato inserito nel servizio di Xbox, offrendo a tutti la possibilità di recuperarlo per chi non lo avesse fatto in precedenza.

Che tipo di gioco è? Remnant è un videogioco sparatutto in terza persona sviluppato da Gunfire Games. Il gioco è stato rilasciato nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La sua popolarità è cresciuta grazie alla sua combinazione unica di elementi di gioco, inclusi sparatutto, elementi da "looter shooter", meccaniche tipiche di giochi "souls-like", e una trama incentrata su un mondo post-apocalittico invaso da creature sovrannaturali. Il giocatore si trova a fronteggiare ondate di nemici in scenari generati proceduralmente, il che significa che ogni partita può essere diversa dalla precedente. Un elemento chiave del gioco è la possibilità di giocare in modalità cooperativa con altri giocatori, il che aggiunge un elemento sociale e di collaborazione alla sfida. La trama segue il protagonista mentre cerca di sconfiggere un'entità malvagia conosciuta come la Radice che minaccia la sopravvivenza dell'umanità.

Insomma ragazzi, se siete abbonati, questo è un titolo che va assolutamente provato.

In ogni caso, ci troviamo dinanzi a un anno davvero straordinario per Xbox Game Pass.