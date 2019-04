Xbox Game Pass Ultimate: tutti i servizi in un solo abbonamento?

Xbox Game Pass Ultimate pare essere il nuovo servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox: questo è ciò che riportano i rumor.

Il mondo videoludico è sempre più segnato dai servizi in abbonamento e, quando si parla di Microsoft e Xbox, ci ritroviamo ad avere a che fare con ben due abbonamenti distinti: Xbox Live Gold, che dà accesso al gioco online e a quattro videogame ogni mese, e Xbox Game Pass, il quale ci permette di sfruttare un’ampia libreria di giochi scaricabili e utilizzabili in ogni momento. Ora sta circolando un nuovo rumor che vuole questi due abbonamenti riuniti in un solo pacchetto chiamato Xbox Game Pass Ultimate.

Il rumor è circolato a partire dall’utente Twitter WalkingCat, che in passato si è dimostrato una fonte affidabile. Il prezzo sarebbe di 14.99$ al mese (con un’offerta speciale dedicata agli Xbox Insider di 1$ al mese, fino all release ufficiale): questo significherebbe che il risparmio su base mensile (non annuale) sarebbe di 5$, visto che i due abbonamenti valgono circa 10$ l’uno.

L’analista Daniel Ahmed è intervenuto su ResetEra affermando che, a suo dire, Xbox Game Pass Ultimate non è l’unico piano di abbonamento che la società di Redmond ha intenzione di proporre. Brad Sams, di Thurrott, ha invece affermato che si aspetta qualcosa di simile dedicato al mondo PC.

Lo scontro per la prossima generazione non si baserà unicamente sull’hardware e sui giochi, ma anche sui servizi proposti. Ora ci viene da chiedere come voglia approcciarsi Sony alla questione: PlayStation offre il PS Plus e PS Now; con PS5 avremo modo di ottenere tutti gli abbonamenti in un colpo solo e con un serio risparmio? Diteci, vi interesserebbe un Xbox Game Pass Ultimate, oppure non utilizzate entrambi i servizi offerti Xbox?