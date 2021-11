Xbox Game Pass: un noto soulslike tra le new entry, e non solo

Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Il catalogo, come ogni mese, è estremamente molto variegato ed include giochi su console, PC e anche in versione cloud. Parallelamente, la casa di Redmond ha annunciato anche quali titoli lasceranno però il servizio, oltre che una serie di giochi che riceveranno l’update per i controlli touch.

Cominciamo con le nuove aggiunte: I nuovi giochi arriveranno tra il 18 e il 30 novembre 2021. Tra questi sono presenti Deeer Simulator, Evil Genius 2, Exo One, Fae Tactis, Undungeon e il famoso soulslike Mortal Shell nella sua Enhanced Edition. Per la parte indipendente, invece, troviamo My Friend Pedro e Next Space Rebels. L’ultima aggiunta è sicuramente il multiplayer (anche se ancora in beta) di Halo Infinite, insieme al DLC/aggiornamento di Microsoft Flight Simulator in versione Game of the Year, che include 25 aeroplani e 38 aeroporti. Per quanto riguarda l’aspetto solo Cloud, Xbox Game Pass accoglierà Dead Space e Dragon Age Origins, che però saranno disponibili solo con la sottoscrizione a EA Play e sono disponibilità già da ora. Per quanto riguarda il resto dei titoli, invece, sono disponibili su tutte le piattaforme. Qui in basso invece la lista dei giochi che abbandoneranno a breve il servizio:

Disponibili fino al 30 novembre:

Call of the Sea (Cloud, Console e PC)

FIFA 19 (Console e PC)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console e PC)

Haven (Cloud, Console e PC)

Hello Neighbor (Cloud, Console e PC)

Morkredd (Cloud, Console e PC)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Disponibili fino all’8 dicembre:

Destiny 2: Beyond Light (Cloud e Console)

Per quanto riguarda invece la lista di giochi che riceve il supporto ai controlli touch, per poter essere giocati anche su mobile grazie al cloud, Microsoft ha aggiornato ben 17 titoli. Tra questi troviamo Aragami 2, The Artful Escape, Dandy Ace, Might Goose e Phoneix Point.