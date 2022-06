Negli ultimi anni, i video confronti in merito alle varie versioni dei giochi Xbox, PlayStation e PC hanno preso piede su YouTube. Spesso sono decisamente utili, mostrando a chi possiede più piattaforme su quale gira meglio un determinato titolo al lancio, ma è la prima volta che arriva un vero e proprio confronto tra servizi.

Pubblicato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, che già in passato si è occupato di diversi confronti e di test per i giochi, il video è una comparazione tra Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation Plus Premium. Una comparazione che forse non è così necessaria: entrambi i servizi, infatti, sono molto diversi tra di loro, sia a livello di vantaggi che di caratteristiche. Sul puro lato tecnico, dunque, non ha molto senso, ma diventa invece utile come guida all’acquisto.

A differenza di tantissimi giocatori che vivono con passione questo hobby, infatti, esistono diverse persone che non hanno proprio ben compreso la differenza tra i servizi di Sony e Microsoft. E così, da semplice comparazione, il video risulta utile per chiarire le idee a tutti coloro che non sanno esattamente cosa viene offerto con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation Plus Premium. Nel filmato vengono mostrate tutte le caratteristiche, il numero dei giochi presenti gratuiti e i vari benefici che hanno gli utenti abbonandosi a un determinato servizio. Potete dare uno sguardo anche voi al tutto: trovate infatti il filmato subito qui in basso.

PlayStation Plus Premium ha debuttato il 23 giugno 2022 in Europa. Xbox Game Pass è invece disponibile dal 2017 e il tier Ultimate si è esteso nel corso degli anni, includendo anche Xbox Live Gold e Xbox Cloud Gaming, che permette a tutti di poter giocare senza disporre di una console ma sfruttando uno smartphone o un PC, il tutto grazie allo streaming. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.