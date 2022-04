Annunciato verso la fine di marzo 2022, il nuovo PS Plus destinato a PS5 e PS4 era ancora senza una data di uscita vera e propria. Nel corso delle ultime ore, però, PlayStation ha comunicato la data di lancio del nuovo servizio. La release date è stata annunciata con un aggiornamento del post sul blog ufficiale del colosso nipponico.

Come comunicato da PlayStation, il nuovo PS Plus non uscirà in tutto il mondo contemporaneamente. I primi a ricevere il nuovo servizio saranno i mercati asiatici, in cui verrà lanciato il 23 maggio 2022. Successivamente seguirà il Giappone, con un lancio previsto per l’1 giugno 2022. Successivamente toccherà ai territori delle Americhe, con un lancio fissato per il 13 giugno 2022. Infine l’Europa: il nuovo PS Plus di Sony sarà disponibile nel Vecchio Continente (Italia inclusa) a partire dal 22 giugno 2022.

Oltre al lancio del servizio, PlayStation ha annunciato di essere al lavoro anche per potenziare la disponibilità dei suoi servizi in streaming. “Stiamo espandendo il nostro accesso in streaming nel cloud ai seguenti paesi, per un totale di 30 mercati. I seguenti mercati offriranno anche il livello Premium di PlayStation Plus al momento del lancio: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia e Slovenia”, si legge sul blog PlayStation.

Il nuovo PS Plus è stato annunciato alla fine di marzo 2022. Sarà diviso in tre tier: Essential, dal costo di 8,99 Euro al mese o 59,99 Euro all’anno, Extra, dal costo di 13,99 Euro al mese o 99,99 Euro all’anno e Premium, dal costo di 16,99 Euro al mese e 119,99 Euro all’anno. Tutti i tier includono l’accesso al gioco online, mentre quelli più costosi includono anche diverse feature legate alla retrocompatibilità e l’accesso ad un catalogo di esclusive PS4 e PS5. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.