Dopo l’aumento di prezzo di PS5, in tanti si sono chiesti se anche Microsoft avrebbe percorso una strada del genere. La risposta da parte degli addetti alle comunicazioni è sempre stata la stessa: nessun aumento di prezzo in vista. Dal palco del WSJ Live, però, Phil Spencer ha offerto una visione più chiara.

Stando a quanto comunicato da parte dell’head of di Microsoft Gaming, prima o poi Microsoft sarà costretta ad alzare i prezzi di alcuni prodotti Xbox. “Penso che prima o poi alzeremo i prezzi su certe cose, ma in questa festività crediamo che sia importante mantenere invariati i costi per i clienti”, le parole dichiarate da Spencer, che non ha dunque escluso del tutto un aumento del prezzo di listino di tutti i prodotti dell’ecosistema.

Nelle parole di Spencer, dunque, si sta prospettando uno scenario à la Netflix o Amazon: piccoli rincari su una determinata gamma di prodotti. Se è vero che Xbox Game Pass è in grado di far registrare numeri importanti, è anche vero che al momento i prezzi di un abbonamento sono decisamente irrisori per l’utente finale. Se le console non aumenteranno il prezzo di listino, non è escluso però che un destino diverso non possa accadere proprio a quella gamma di servizi che vengono offerti oggi.

Chiaramente è ancora presto per individuare una finestra per l’aumento del costo richiesto al consumatore, non solo per Xbox Game Pass, ma anche per il Live Gold o per l’hardware, anche se quest’ultima ipotesi è davvero molto remota. In futuro però aumenti del genere non sono da escludersi. Il problema è capire quando arriveranno: per ora la qualità del catalogo non ha richiesto manovre simili, ma forse con l’acquisizione di Activision Blizzard la linea di pensiero di Microsoft potrebbe cambiare. Si tratta, dunque, di una questione di tempo: che siano mesi o anni, però, non si può sapere.