E alla fine Phil Spencer parlò. L’head of Microsoft Gaming è intervenuto al WSJ Live (ancora in corso di svolgimento), parlando dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte della casa di Redmond e tornando a discutere di Call of Duty. Spencer non ha utilizzato giri di parole e neanche la diplomazia: l’uomo a cui Xbox deve la sua rinascita a livello di immagine è stato chiaro, parlando di come nel futuro del franchise ci sarà ancora PlayStation.

Sono oramai mesi che Sony sta tentando, in tutti i modi, di ostacolare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con il CMA che sembrava (almeno inizialmente) pronto a bloccare il tutto per via di alcuni dubbi, subito criticati da Redmond. Se la maggior parte della difesa del colosso giapponese si era basata proprio su Call of Duty, ora le ultime dichiarazioni di Spencer potrebbero cambiare radicalmente lo scenario.

“Call of Duty resterà disponibile su PlayStation. Personalmente vorrei vederlo anche su Switch. Mi piace vedere i giochi su più piattaforme. Il nostro intento è quello di trattare il franchise esattamente come Minecraft”, le parole di Spencer dichiarate in occasione del WSJ Live, l’evento tech organizzato dal Wall Street Journal. Non solo: Spencer ha anche confermato che l’intento dell’acquisizione è quello di espandere il mercato mobile di Microsoft e Xbox, praticamente inesistenti. “Questa opportunità è solamente per il mobile. Quando pensate che ci sono 3 miliardi di giocatori al mondo, solamente 200 hanno una console”.

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer (@xboxp3) on CoD and the Activision deal: "Call of Duty specifically will be available on PlayStation. I'd love to see it on the Switch, I'd love to see the game playable on many different screens. Our intent is to treat CoD like Minecraft" 1/2 — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

Le parole di Spencer fugano ogni dubbio sui piani di Microsoft e sul trattamento che sarà riservato a Call of Duty. Ora però la palla torna agli enti regolatori, che dovranno dimostrare di tutelare davvero il consumatore. Solamente su quelle basi si potranno giudicare tutte le acquisizioni, non solo questo particolare deal. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.