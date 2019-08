Xbox One: ecco i nuovi controller presentati alla Gamescom 2019

Durante l'Inside Xbox della Gamescom 2019 sono stati presentati due nuovi controller per Xbox One: scopriamo assieme quali colorazioni sono state svelate.

Proprio in questi attimi sta avendo luogo l’Inside Xbox, il regolare appuntamento con le novità videoludiche di casa Microsoft. L’occasione è la Gamescom 2019 e le novità sono molte. In questo momento, però, concentriamoci su una in particolare: le nuove colorazioni dei controller per Xbox One che saranno rilasciate questo autunno.

Per iniziare, è stato mostrato il controller in colorazione “Night Ops Camo Special Edition“, il primo di una nuovissima serie di controller in stile camouflage. Questo ha una palette nera, grigia e oro metallico, con una superficie leggermente ruvida che dà al Night Ops Camo uno stile “da strada”. Il D-Pad è colorato d’oro metallico. Sarà disponibile a partire dall’8 ottobre.

La seconda colorazione presentata è quella “Sport Blue Special Edition“. Si tratta del terzo prodotto della linea “Sport Series”. Esattamente come i suoi predecessori, ovvero lo Sport White Special Edition e lo Sport Red Special Edition, questa edizione propone un design geometrico con un taglio metallico. Questa versione sarà disponibile a partire dal 17 settembre.

Sia il Night Ops Camo Special Edition che lo Sport Blue Special Edition sono compatibili con tutta la famiglia di device Xbox One. Dispongono di un jack 3.5mm per gli headset, la possibilità di connettersi tramite bluetooth con i PC Windows 10 o i Samsung Gear VR.

Diteci, cosa ne pensate di queste due nuove colorazioni? Qual è il controller Xbox One che più preferite? Vi ricordiamo inoltre che Microsoft ha già annunciato una nuova versione del controller Elite di cui vi abbiamo parlato nella nostra prova.