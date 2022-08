Dopo la Summer Game Fest, Xbox tornerà protagonista dell’estate dedicata ai videogiochi con un appuntamento per la Gamescom 2022. Microsoft ha infatti annunciato la sua presenza alla fiera teutonica, che si terrà dal 25 al 28 agosto 2022 a Colonia. Per l’occasione ci sarà anche un live streaming, che si terrà il giorno inaugurale.

Andiamo con ordine: lo streaming di Xbox si terrà il 25 agosto 2022 alle ore 20:00 italiane e saranno mostrati diversi giochi. Tra le presenze confermate troviamo Microsoft Flight Simulator, Gunfire Reborn, Lies of P, Pentiment, A Plague Tale: Requiem e Minecraft Legends. Non si tratta di una lista definitiva, ma chiaramente non aspettiamoci novità di rilievo. Non è escluso che ci possano essere delle sorprese, ma solitamente la fiera tedesca non riserva mai grossissimi annunci, che spesso si ritagliano uno spazio a Los Angeles, in pieno periodo E3.

Ecco la lista completa dei giochi annunciati e che saranno presenti allo show:

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Oltre alla diretta streaming, i fan presenti fisicamente alla Gamescom 2022 avranno la possibilità di provare con mano alcuni dei titoli nello stand di Microsoft. Presenti, tra questi, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Age of Empires IV, oltre ad alcuni giochi di terze parti come A Plague Tale: Requiem, Inkulinati, Last Case of Benedict Fox e Lies of P.

Nel corso delle prossime settimane, Microsoft annuncerà anche ulteriori programmi dedicati alla kermesse tedesca, tra cui ovviamente l’immancabile FanFest, che da anni riunisce i fan del brand per far vivere loro esperienze uniche. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.