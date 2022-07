Al di là delle conferenze di Nintendo, Sony e Microsoft, alcuni eventi come la Gamescom 2022 non sono ovviamente gratuiti. C’è una grande logistica dietro simili appuntamenti ed è ovvio che non si possa mandare tutto in onda senza alcun contributo economico. Fino a poco tempo fa, però, i prezzi erano tenuti segreti ma l’organizzione dietro la kermesse tedesca ha deciso (non sappiamo se per errore oppure no) di lasciare in bella vista il listino sul suo sito web ufficiale. E si è ovviamente aperto il classico vaso di Pandora.

Partiamo subito da come funziona il tutto: per partecipare alla Gamescom 2022 ed essere presenti nelle due ore di show che condurrà Geoff Keighley, bisogna pagare. O meglio, non tutti pagano: si tratta infatti di una falsa verità. La maggior parte del materiale di rilievo è completamente gratuita: il gioco tripla A, ad esempio, sarà mostrato gratis, magari complice una sponsorizzazione ben più corposa per la fiera vera e propria da parte del suo publisher. I soldi sono dunque chiesti a sviluppatori più piccoli e che non hanno accordi, ma sono comunuqe in minoranza rispetto a coloro che evitano il pagamento.

Sì, ma in cifre, quanto costa partecipare alla Opening Night Live 2022 della kermesse? Tanto. Per avere 30 secondi di spazio sono necessari 85.000 Euro, mentre per i 60 secondi bisognerà a vere a disposizione 125.000 Euro. Un minuto e trenta, invece, valgono ben 165.000 Euro. Il tutto si dovrebbe applicare anche ad altri tipi di spot, ma non ne siamo sicuri. Le cifre fanno comunque impressione e ci dimostrano come in reatlà nell’industria dei videogiochi niente sia davvero gratis.

La Gamescom 2022 si terrà a fine agosto, ma sui contenuti presenti bocche cucite. Difficilmente però vdremo annunci decisamente importanti, anche se ovviamente le sorprese dell’ultimo minuto potrebbero sempre smentirci. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.