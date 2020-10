Xbox Series S non sminuirà minimamente la potenza next gen

L’arrivo sul mercato delle due nuove console Microsoft sta per giungere, e l’attesa da parte degli appassionati si sta facendo decisamente entusiasmante. Tra i punti di forza della next gen proposto dalla casa di Remond, c’è sicuramente la possibilità di entrare nella nuova generazione videoludica acquistando una nuova console al costo di 299,99 Euro. Un prezzo davvero accessibile ma anche inaspettato quello proposto da Microsoft per la propria Xbox Series S.

Ovviamente la piattaforma ha delle differenze tecniche rispetto a Series X, specialmente in termini di RAM e GPU. Mentre molte personalità del settore hanno sottolineato come queste differenze potrebbero portare a dei problemi in futuro, ci sono altri addetti ai lavori che sono decisamente più ottimisti riguardo alla console. In una recente intervista con la redazione di GamingBolt, Petr Kolář e David Kolečkář di Bohemia Interactive hanno affermato che, data la somiglianza tra la CPU di Xbox Series S e il processore di Series X, la seconda console Microsoft console sarà in grado di far girare tutti i giochi tranquillamente, anche se a risoluzioni inferiori.

“La cosa importante da dire subito è che la CPU di Xbox Series S non è declassata rispetto a quella di Series X, quindi il nuovo modello di Xbox S limiterà la qualità o le potenzialità dei giochi che ci gireranno su. Seiries S non avrà nessun problemi con gli stessi giochi next gen, gireranno solamente a risoluzioni inferiori, forse in alcuni casi con alcuni effetti grafici modificati.” Queste sono state le dichiarazioni dei due sviluppatori.

Delle dichiarazioni che sicuramente vanno a rassicurare tutti quei giocatori che hanno puntato, o desiderano puntare, sull’acquisto della nuova Xbox più economica. Cosa ne pensate delle parole dei due sviluppatori di Bohemia Interactive?