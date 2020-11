Xbox Series X fumante, segnalati i primi malfunzionamenti

Ieri è stata una grande giornata per tutta l’industria videoludica e soprattutto per gli amanti del marchio Xbox. La nuova generazione di console targata Microsoft ha debuttato sul mercato, portando nelle case dei giocatori Xbox Series X e Series S. Sfortunatamente come accade ad ogni lancio di una nuova console, queste ultime possono dare qualche problema ai malcapitati, e anche le due nuove Xbox non sono state da meno.

Dopo sole ventiquattro ore dal lancio della nuove generazione Microsoft, su Twitter e sul web più in generale ci sono già state alcune segnalazioni da parte di utenti che si sono ritrovati faccia a faccia con strane situazioni con la propria Xbox Series X. Tra le esperienze che stanno facendo più clamore online, c’è questo ragazzo polacco che ha pubblicato su Twitter un video che mostra la sua console nuova di pacca far uscire una grossa e preoccupante fumata bianca dalle prese d’aria nella parte alta della console.

@XboxPL spotkała mnie niemiła niespodzianka zaraz po uruchomieniu nowego sprzętu… 💔. Interfejs byl jedynie w Menu, po minucie/dwóch użytkowania pojawił się zaledwie kłębek dymu… Czy w tej sytuacji mogę liczyć na wymianę sprzętu? Z góry dzięki za pomoc! pic.twitter.com/E4A4UzU132 — Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) November 11, 2020

Le problematiche o le anomalie però non finiscono qua, anche se va sottolineato come solo una piccola parte delle console sta dando problemi ai giocatori. Un altro giocatore sempre su twitter ha pubblicato un video che mostra uno strano rumore della propria console nel momento in cui prova a leggere un disco. Nei commenti dello stesso post, un ennesimo giocatore aggiunge che a lui l’Xbox Series X fa fatica a “mangiare” i dischi dei giochi.

Come è ben visibile online in queste ore, alcune nuove console non si stanno proprio comportando come dovrebbero. Non è però la prima volta che al day one una piccola parte delle piattaforme risulta malfunzionante. Cosa ne pensate di queste problematiche che fanno sempre capolino ad ogni lancio di una nuova console?