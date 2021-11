Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition: nuove scorte disponibili oggi! Ecco l’orario

Le scorte di Xbox Series X sono ancora pressoché introvabili, per via dello shortage di materiali di cui siamo tutti a conoscenza, anche se ultimamente pare che la situazione possa essere in procinto di cambiare. Ciò non cambia che al momento la situazione è sempre la stessa, e tantissimi fan di Xbox purtroppo si ritrovano ancora a mani vuote, o si accontentano della sua controparte, Xbox Series S (che è comunque un’ottima alternativa). Per tutte queste persone, in particolare per gli amanti di Halo, abbiamo ottime notizie.

Oggi stesso, avrete la possibilità di mettere le mani su un’importante edizione limitata dell’Xbox Series X. In concomitanza con l’imminente lancio di Halo Infinite, che avverrà l’8 dicembre di quest’anno (anche se è già possibile giocare al multiplayer del titolo), è infatti stata realizzata una console a tema della celebre nuova opera della saga, l’Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition per celebrare il ventesimo anniversario sia di Xbox che di Halo.

Se siete interessati ad acquistare questa interessante edizione dell’Xbox Series X, vi consigliamo di prendervi la serata di oggi libera per evitare di rimanere a mani vuote. Le vendite avranno inizio questa sera alle 19:00, e potrete acquistare la vostra console tramite questo link.

L’Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition offre tutto ciò di cui avete bisogno per poter usufruire a pieno della vostra console. Ciò include, assieme all’Xbox Series X in edizione limitata, un controller Xbox Wireless (anch’esso abbinato al tema Halo Infinite), un cavo Ultra High Speed HDMI e, ovviamente, una copia di Halo Infinite. Si tratta, quindi, di un’ottima offerta per gli amanti di Halo che non vedono l’ora di poter mettere mano sul nuovo capitolo, inclusa di tutto il necessario per godersi questa nuova esperienza videoludica al meglio.