Halo Infinite, tutto vero: il multiplayer è disponibile ora!

Ne avevamo parlato in lungo e in largo, ma erano solo rumor. Oggi però è arrivata l’ufficialità: nel corso dell’evento dedicato alla celebrazione dei vent’anni di Xbox, Phil Spencer e 343 Industries hanno annunciato la disponibilità immediata del multiplayer di Halo Infinite.

Come vi avevamo detto nel corso degli ultimi giorni, l’arrivo in anticipo del multiplayer di Halo Infinite era uno dei rumor più chiacchierati. Ora ci siamo: 343 Industries ha voluto ufficializzare il tutto, insieme a Phil Spencer, nell’ambito dell’evento di questa sera. Ovviamente non si tratta del gioco, ma solo della componente multigiocatore. Si tratta di un classico shadowdrop. Il gioco era infatti atteso solamente per l’8 dicembre 2021. Sappiamo che la modalità single player della campagna però sarà l’unico componente ad arrivare nella data precedentemente comunicata. Dopo un commovente momento dedicato alla colonna sonora del gioco, ricreata interamente in Australia, grazie al contribuito di una tribù aborigena nativa del luogo.

C’erano già stati dei segnali in merito, anche durante la diretta. Per celebrare infatti il compleanno di Xbox, Spencer è salito sul palco dell’evento vestendo una maglia blu con il logo di Halo Infinite. La sorpresa è stata poi ufficializzata al termine dell’evento, dove il drop del multiplayer è stato confermato. Già da ora è infatti possibile scaricare il gioco di casa Microsoft e 343 Industries, direttamente da Xbox Game Pass e Steam. Il peso è di circa 50GB, ma attenzione: il tutto è ancora in beta.

Halo Infinite è disponibile nel suo multiplayer completo, con la prima stagione chiamata Heroes of Reach. I dettaglio in merito al pass stagionale e a questa prima stagione sono disponibili nel nostro articolo riassuntivo che trovate a questo indirizzo. Non ci resta che dunque che invitarvi a scaricare immediatamente il multiplayer del nuovo gioco di 343 Industries e augurarvi, ovviamente, buon divertimento!