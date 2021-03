Xbox Series X: in arrivo una nuova esclusiva di From Software?

Gli appassionati dei titoli di From Software, amanti di opere dal calibro della serie di Dark Souls o Bloodborne, hanno attualmente gli occhi puntati sugli ultimi leak dell’attesissimo nuovo titolo, qual è Elden Ring. L’autorialità delle produzioni di From Software ha comportato un sempre maggiore numero di appassionati. Di fronte a una necessità sempre più in crescità nel voler scoprire quale sarà la prossima produzione del team di sviluppo, una recente voce di corridoio giunge ad alimentare le aspettative e la curiosità dei giocatori, soprattutto i possessori di Xbox Series X e Series S.

Miles Dompier di Windows Central Gaming ha recentemente affermato che Microsoft potrebbe aver intenzione di pubblicare un gioco di From Software. La presenza di Xbox Game Studios come publisher, rilega quindi l’ipotetico titolo come una vera e propria esclusiva per Xbox Series X e Series S, al contrario di come altre produzioni presentino esclusività temporale. È bene anche specificare che la particolare natura dell’informazione comporta la necessità di considerare questa notizia come mero rumor, per evitare di alimentare false aspettative.

Dompier ha infatti chiarito subito di considerare lui stesso questa affermazione come un rumor, in quanto le sue stesse fonti non erano pienamente convinte sulla veridicità dei fatti. Dietro questa storia potrebbe indubbiamente esserci della verità, non lo mettiamo in dubbio, ma non sapendo neanche la datazione di tali informazioni non è possibile definire se eventuali trattative siano attualmente in corso o se si tratta di una lontana ipotesi di una delle due parti interessate.

La possibilità che un gioco di From Software possa arrivare in esclusiva su Xbox Series X non è poi così difficile da divenire realtà. Nel 2015 venne pubblicato l’amatissimo Bloodborne su PlayStation 4, dimostrando l’apertura nella realizzazione di esclusive. Restiamo in attesa di novità da parte di Xbox e da From Software, soprattutto per scoprire maggiori informazioni sull’attesissimo Elden Ring, dato che si vociferava una presentazione a marzo.