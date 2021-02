Elden Ring, lo vedremo finalmente a Marzo?

In questi ultimi mesi tantissimi titoli sono spariti dai radar lasciando perplessi gran parte dei giocatori. Sicuramente uno dei prodotti più attesi dalla stragrande maggioranza è Elden Ring, ovvero la nuova creatura dei ragazzi di From Software. Annunciato durante (l’ormai lontano) E3 2019, il titolo è totalmente scomparso nel nulla lasciando i fan con la bocca asciutta. Sappiamo con certezza che lo sviluppo stra procedendo senza tantissimi intoppi, ma la mancanza di nuove notizie sicuramente si sta facendo sentire. Tuttavia stando ad una nota figura dell’industria il gioco si mostrerà a breve!

Secondo il noto giornalista Jeff Grubb, Elden Ring è pronto a tornare sotto i riflettori già durante il mese di Marzo. Non siamo sicuramente di fronte ad una previsione assolutamente accurata in quanto in passato lo stesso Grubb ha sbagliato tante previsioni. Tuttavia il noto giornalista ha alle spalle anche un portafoglio di rumor azzeccati, quindi la notizia potrebbe effettivamente risultare vera.

“Le mie fonti mi assicurano che Elden Ring tornerà a farsi vedere entro fine Marzo. L’ho già detto più volte. Non ho una data esatta di quando accadrà esattamente l’evento, ma ho alcuni motivi per essere fiducioso nell’annuncio imminente. C’è sicuramente la possibilità di vedere slittare tutto durante il mese d’aprile. In quel caso chiederò scusa però sono sicuro che non dovremmo aspettare ancora a lungo per vedere il nuovo gioco dei From Software” ha dichiarato Grubb durante l’ultimo podcast di GameBeats Decides.

(Speculation) New ELDEN RING News By The End Of March According To JEFF GRUBB – Part 1 Source: Skip to 37.30https://t.co/s5Qx5Nn5XI pic.twitter.com/3fwUT8QS9v — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) February 27, 2021

Insomma, stando a queste dichiarazioni possiamo confermare che il giornalista risulta abbastanza sicuro delle proprie dichiarazioni. Se aggiungiamo anche il fatto che altre figure del settore (come Mike Minott e Imran Khan) sembrano essere molto d’accordo con le parole di Grubb, il tutto potrebbe risultare davvero veritiero. Ovviamente ci tocca ancora aspettare dichiarazioni ufficiali da From Software stessa. Per il momento consigliamo di prendere le parole del noto giornalista con le dovute pinze!