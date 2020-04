Xbox Series X: un nuovo gioco esclusivo sta per essere svelato secondo un insider

La corsa verso Xbox Series X è iniziata da tempo, oramai, e la console ci ha già dato un’idea di quali saranno i suoi giochi più interessanti, con il nome di Halo Infinite (comunque cross-gen) in cima alla lista. Ovviamente i giocatori vogliono molto di più e siamo certi che Microsoft abbia in serbo per tutti varie sorprese. Be’, secondo un insider non manca molto all’annuncio di un nuovo gioco esclusivo realizzato dai team interni di Xbox Game Studios.

Parliamo di Shinobi69, insider che ha condiviso tramite Reddit un post nel quale spiega che “manca poco” e quello che ci aspetta è “incredibile”. Secondo le sue parole, i giochi in arrivo sono legati a mondi fantasy, un reboot e titoli sci-fi. Il post Reddit è stato cancellato, ma varie testate e profili Twitter hanno condiviso le sue parole.

Shinobi69 non ha quindi indicato nulla di preciso, ma le sue parole ci portano pensare ovviamente al tanto chiacchierato Fable 4, il quale potrebbe anche essere un reboot della saga, visto il cambio di sviluppatore (si vocifera che sia Playground Games, sviluppatore di Forza Horizon) e il numero di anni passati dal precedente capitolo della saga principale. Ad incuriosire è anche il gioco di fantascienza citato dall’insider.

La verità è che per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale riguardo nuovi annunci. Secondo quanto dicono i rumor, non manca molto all’annuncio e si vocifera che già durante la prossima settimana Microsoft sarà pronta per rivelare qualcosa a riguardo. Si tratta di rumore e speculazioni, come già detto, quindi prendete queste informazioni con le pinze. Nel frattempo, però, diteci, quali giochi vorreste vedere su Xbox Series X?