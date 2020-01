Xbox Series X: il team The Initiative è al lavoro su un vecchio gioco?

Nel mentre la generazione si chiuse e noi pensiamo a tutti i videogiochi che ancora dobbiamo acquistare e giocare nell’arco delle prossime stagioni, sono molti i team al lavoro in gran segreto su titoli per next-gen. Nel caso di Xbox Series X, uno degli studios più misteriosi è The Initiative. Parliamo di un sviluppatore creato appositamente da Microsoft per la nuova famiglia degli Xbox Games Studios: essendo al suo primo progetto, non abbiamo alcun idea di quello che potrebbe realizzare. Fortunatamente, Phil Spencer ha deciso di darci un piccolo suggerimento.

Tramite il proprio account Twitter, sempre molto attivo, Phil Spencer ha affermato che The Initiative è “uno studio estremamente talentuoso che si sta mettendo alla prova con nuove cose (e vecchie cose 🙂 ) in nuovi modi”. Cosa significa? La prima risposta è che il team di sviluppo si stia dedicando (anche) a una vecchia IP, con l’obbiettivo di farla risorgere su Xbox Series X, oltre che su PC e, se uscirà a breve termine, anche su Xbox One.

Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things 🙂 ) in new ways. — Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2020

A questo punto la domanda successiva deve essere: quale vecchia IP? Ovviamente non abbiamo una risposta ufficiale e possiamo solo tirare a indovinare: dovendo ascoltare il pubblico Xbox, come è possibile vedere nei commenti sotto il tweet di Phil Spencer, l’ipotesi più gradita è il ritorno di Perfect Dark, lo sparatutto in prima persona sviluppato da Rare, il cui seguito è arrivato in esclusiva su Xbox 360.

Le opzioni sono ovviamente molte e qualcuno tira in ballo persino Blinx, il gioco di piattaforme arrivato nel 2002 sull’originale Xbox e definiti all’epoca come il nuovo rivale di Mario e Sonic dall’Official Xbox Magazine. Ora come ora possiamo solo tirare a indovinare. Diteci, quale gioco vorreste rivedere su Xbox Series X?