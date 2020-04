Xbox Series X, ufficiale l’evento di inizio maggio dedicato ai giochi

È ufficiale! Xbox terrà un evento all’inizio di maggio in cui mostrerà i primi giochi girare su Xbox Series X. L’annuncio, tanto atteso, è arrivato poco dopo il trailer ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla, gioco in partnership marketing con Xbox Stessa.

È stata la pagina Twitter a confermare il tutto con la seguente dichiarazione “Volete vedere i giochi per Xbox Series X? Noi vogliamo mostrarvi i giochi per Xbox Series”. L’appuntamento è per giovedì 7 maggio alle ore 17.00 italiane, sarà trasmesso in streaming e sarà un evento posto all’interno di un Inside Xbox.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020