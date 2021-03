Xbox Series X|S: nuovo evento questa settimana? Jeff Grubb dice la sua

L’acquisto di Bethesda e Zenimax da parte di Microsoft è stata una notizia di dimensioni epocali per il mondo del gaming. A distanza di diversi mesi dai primi avvicendamenti, proprio in questi giorni è arrivata l’ufficialità, dopo che anche la Commissione Europea ha dato il proprio benestare sull’affare che ha scosso in modo particolare l’universo videoludico. Ora però, gli appassionati si chiedono quando avremo l’occasione di vedere nuovi annunci dei giochi in uscita su Xbox Series X|S nel 2021.

A farsi sentire nuovamente è il solito Jeff Grubb, colui che durante la scorsa estate ha anticipato tutta una serie di eventi digitali in cui abbiamo potuto vedere diversi annunci. Grubb torna alla carica in questi primi mesi dell’anno per svelarci quelli che, secondo lui, saranno i prossimi appuntamenti comunicativi legati al mondo videoludico. Tra le predizioni proposte da Grubb sul proprio profili Twitter trova spazio anche un appuntamento legato ai prossimi annunci Xbox.

Come è possibile vedere sul post pubblicato su Twitter, giovedì 13 marzo dovremmo assistere a quello che al momento viene chiamato da Jeff Grubb come “What’s up with Xbox / Bethesda acquisition”. Sembra quindi che Microsoft voglia dare un benvenuto coi fiocchi ai nuovi studi Bethesda che verranno inseriti negli Xbox Game Studios, magari annunciando qualche nuovo gioco in uscita su Xbox Series X|S.

Al momento il tutto non è ancora stato ufficializzato da Microsoft, ma se l’appuntamento suggerito da Jeff Grubb troverà una conferma ufficiale, vorrà dire che ci troviamo alle porte di un nuovo evento digitale tutto dedicato alle prossime produzioni in arrivo su Xbox Series X|S. Cosa ne pensate del post pubblicato da Grubb su Twitter? Pensate anche voi che questo giovedì avremo finalmente un nuovo evento Microsoft? Ditecelo nei commenti.