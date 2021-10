Xbox: valanga di esclusive in sviluppo, una di queste sarebbe in stile Studio Ghibli

In queste ultime settimane sono girati in rete una serie di voci di corridoio sulle prossime esclusive Microsoft in arrivo dalla divisione Xbox Game Studios Publishing. Si tratta di progetti di terze parti che, grazie ad una partnership, arriveranno esclusivamente sulle console della compagnia di Redmond e su PC.

Per riasumere tutti i numerosi rumor di questi ultimo periodo, l’utente Twitter conosciuto come Klobrille ha voluto creare un riepilogo di tutte le nuove esclusive chiacchierate, con tanto di informazioni legate ad esse.

Tra queste possiamo vedere Project Dragon, il fantomatico fantasy di IO Interactive, ma anche Contraband, Project Shaolin e Project PaxDei, con questi ultimi che sarebbero un titolo orientale dallo stile anime e il tanto vociferato MMO tripla A basato completamente sul cloud.

Klobrille summarizes all the rumored details from Xbox Game Studios Publishing titles in development 👀 pic.twitter.com/GqeI77EaRl — Idle Sloth 🎃👻 (@IdleSloth84) October 27, 2021

A questi si aggiunge anche un altro progetto chiamato Belfry, che dovrebbe essere un titolo action in 2D realizzato dai creatori del brand di The Banner Saga e dallo stile artistico ispirato dallo Studio Ghibli.

Si parla sempre di voci di corridoio, e a parte Contraband, già annunciato durante lo scorso E3, di tutti gli altri progetti non sappiamo ancora nulla di ufficiale.