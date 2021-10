Xbox Game Pass: una vera benedizione! È il servizio dei sogni per tutti

Xbox Game Pass ha avuto la grande capacità di offrire un tipo di servizio di grande qualità e con un catalogo ampio ed in costante crescita, comprendente anche tutte le produzioni Microsoft dal day one. Una mossa geniale da parte del team di Xbox, e che sta ricevendo sempre più consensi ed elogi sia dai giocatori che dai vari team di sviluppo.

Di recente sono stati i ragazzi di Rockfish Games, sviluppatori di Everspace 2 ad essersi aggiunti alle celebrazioni di Xbox Game Pass. In primis il team del titolo spaziale ha voluto ringraziare Microsoft per la libertà fornita, aggiungendo che l’opportunità di entrare a far parte di un servizio come quello di Xbox è unica e gli ha permesso di ottenere risorse a sufficienza per sviluppare meglio e in tutta tranquillità il proprio nuovo gioco.

“Quando una delle più grandi compagnie del settore decide di collaborare con uno studio indipendente come noi il tutto permette di cambiare le regole del gioco per molti studi indie. Grazie a questo importante accordo, adesso possiamo permetterci di lavorare altri 6/9 mesi sulla versione completa di Everspace 2 e assicurarci che anche l’endgame del gioco sia qualcosa di grandioso”.

Con queste parole i ragazzi di Rockfish Games hanno voluto elogiare Xbox Game Pass e Microsoft, a testimonianza di come la compagnia di Redmond sia una vera e propria benedizione per tantissimi studi con grandi ambizioni.

Everspace 2 è attualmente già disponibile su PC in accesso anticipato, mentre la versione completa del gioco non uscirà prima del 2023 su PC e console PlayStation ed Xbox.