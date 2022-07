Decisamente a sorpresa, Microsoft e SEGA hanno riportato su Xbox Game Pass tre capitoli di Yakuza. Un annuncio vero e proprio ancora non c’è, ma l’ufficialità è stata anticipata dall’app del servizio Microsoft, come riportato dal sito XboxEra, grazie a un membro della loro community che si è accorto dell’auto leak della casa di Redmond. Tutti e tre i giochi arriveranno sul servizio nel corso della giornata odierna, dunque è molto probabile che un annuncio ufficiale sarà divulgato nel corso delle prossime ore.

Stando a quanto riferito dall’applicazione, su Xbox Game Pass saranno aggiunti i capitoli 0, Kiwami e Kiwami 2 di Yakuza. I tre giochi erano già inclusi in passato, ma erano stati successivamente rimossi. Ora però, in attesa dell’ufficialità, stanno per tornare. Si tratta solo di una delle ultime partnership strategiche di SEGA con Microsoft. Il publisher e sviluppatore nipponico e il colosso di Redmond stanno infatti lavorando attivamente per includere sempre più giochi di stampo giapponese nell’ecosistema di Xbox.

Al di là della serie di Yakuza, infatti, SEGA si è decisa a portare Souls Hacker 2 sulle console prodotte da Microsoft. In aggiunta, la serie di Persona sbarcherà quasi nella sua interezza proprio su Xbox Game Pass. Si comincia da Persona 5 Royal, l’ultimo capitolo del franchise, che sbarcherà il 21 ottobre 2022 su console e PC. La relazione tra le due realtà procede dunque a vele spedite e con molta probabilità non sarà l’unico gioco a sbarcare sul servizio nel corso dei prossimi mesi.

Come sempre, vi invitiamo ad attendere l’annuncio ufficiale da parte di Microsoft in merito alla disponibilità dei tre giochi, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore; e vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.