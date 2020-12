Xbox Game Pass: in arrivo Among Us, Skyrim e Yakuza, i dettagli

Nella nottata si sono svolti i Game Awards, l’evento più atteso dell’anno. Se non avete visto ancora i vincitori delle varie categorie vi invitiamo a farlo a questo indirizzo. Nonostante i premi dichiarati, l’evento è stato il palcoscenico di nuovi annunci in arrivo prossimamente. Tra questi Microsoft ha pubblicato un trailer dedicato ai nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Tra i giochi che hanno mostrato nel trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito, spicca sicuramente The Elder Scrolls V Skyrim. Il gioco di ruolo targato Bethesda è pronto ad approdare su Xbox Game Pass il prossimo 15 dicembre per tutti gli abbonati al servizio. Un’altra novità riguarda Yakuza Collection. I giochi sviluppati da Sega sono pronti a debuttare nell’enorme catalogo targato Microsoft il prossimo 28 gennaio. La collection include il terzo, quarto e quinto capitolo rimasterizzati. Il prossimo 25 marzo poi arriverà anche Yakuza 6 The Song of Life.

Microsoft ha fatto inoltre sapere che Among Us, uno dei titoli del momento e più giocati sulla piattaforma viola, sarà presto disponibile per tutti gli abbonati su Xbox Game Pass su PC. Il filmato ci mostra anche quanto il servizio sia diventato fondamentale per l’azienda e per il pubblico, con centinaia di giochi a disposizione oltre a servizi extra come Disney+. Insomma, l’abbonamento sembra dare i suoi frutti proponendo una varietà davvero impressionante. L’annuncio della collection di Yakuza, di Skyrim e di Among Us per gli utenti PC lo migliora sotto tutti i punti di vista.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete abbonati ad Xbox Game Pass? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Microsoft ed il suo servizio in abbonamento.