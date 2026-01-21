150€ di rimborso per riscoprire il piacere dello scatto con FUJIFILM X half

FUJIFILM Italia apre il 2026 con un’iniziativa pensata per stimolare la creatività fotografica e rendere ancora più accessibile uno dei prodotti più originali della propria gamma: la fotocamera digitale half-frame FUJIFILM X half. Fino al 28 febbraio 2026, infatti, l’acquisto di questo modello darà diritto a un rimborso di 150 euro IVA inclusa, un incentivo concreto per chi desidera sperimentare un approccio fotografico più spontaneo, leggero e personale.

La promozione, valida per tutte le colorazioni disponibili (Black, Silver e Charcoal Silver) si applica a ogni unità acquistata, purché nuova e distribuita ufficialmente da FUJIFILM Italia S.p.A. attraverso rivenditori autorizzati, sia fisici sia online (Amazon è incluso). L’iniziativa è rivolta agli utenti finali maggiorenni residenti nell’Unione Europea o nel Regno Unito, mentre restano esclusi i prodotti usati o rigenerati.

Chiedi il rimborso Fujifilm

Un incentivo per un nuovo modo di fotografare

Con questa operazione, FUJIFILM punta a sostenere la diffusione di un modello che interpreta in chiave contemporanea lo spirito delle storiche fotocamere half-frame. La X half nasce per accompagnare la fotografia di tutti i giorni, favorendo la libertà creativa e la voglia di raccontare storie attraverso immagini immediate, senza rinunciare alla qualità e al carattere distintivo del marchio.

Compatta e leggerissima, con un peso di soli 240 grammi, la X half si propone come compagna ideale per la street photography, il lifestyle e la creazione di contenuti digitali. Il design richiama l’estetica analogica, ma al suo interno integra soluzioni tecnologiche pensate per il linguaggio visivo contemporaneo.

Uno degli elementi più caratterizzanti della FUJIFILM X half è il display LCD verticale in formato 3:4, ottimizzato per le composizioni verticali e perfettamente in linea con le esigenze dei social media. A questo si affianca la funzione 2-in-1, che consente di combinare due immagini o due video in un’unica composizione direttamente in camera, aprendo nuove possibilità narrative senza passare dalla post-produzione. L’esperienza d’uso strizza l’occhio al mondo analogico grazie alla presenza del mirino ottico e a una ricca dotazione di effetti creativi, tra cui le celebri Simulazioni Pellicola FUJIFILM, l’Effetto Grana e i filtri ispirati alle light leak, capaci di restituire atmosfere dal sapore vintage.

Pensata per una generazione di storyteller digitali, la X half offre una connettività avanzata tramite la nuova App X half, che facilita il trasferimento dei contenuti, la gestione creativa e persino la stampa diretta con i sistemi Instax. Un ecosistema che unisce scatto, condivisione e stampa immediata, trasformando la fotografia in un’esperienza fluida e completa.

Come ottenere il rimborso

Per accedere al cashback, la richiesta dovrà essere effettuata sul sito ufficiale dedicato. Il portale sarà attivo dal 16 febbraio al 25 aprile 2026, e la domanda potrà essere inviata a partire da quattro settimane dalla data di acquisto. Sarà necessario compilare il modulo online con i dati personali e bancari, allegando una prova d’acquisto valida e un’immagine del numero seriale della fotocamera.

Dopo la verifica, che avverrà entro 14 giorni, il rimborso sarà erogato entro ulteriori 28 giorni, per un tempo massimo complessivo di 42 giorni.

Con il Cashback X half, FUJIFILM rafforza la propria visione di una fotografia accessibile, creativa e libera da eccessive complicazioni tecniche. Un invito rivolto quindi sia ai giovani creator, sia agli appassionati dell’analogico che desiderano ritrovare il gusto di uno scatto spontaneo, quotidiano e autentico, senza rinunciare alla flessibilità del digitale.

