Regali inutili ma bellissimi da regalare a Natale | Natale 2023

La settimana di Natale è ormai prossima e, come sempre, questo significa che tocca affrettarsi ad acquistare quelli che sono gli ultimi (o i primi)regali di Natale e diciamocelo: a volte trovare il regalo giusto può essere una gran seccatura! Qui in Tom's lo sappiamo bene, e non è un caso se già da qualche giorno ci stiamo prodigando nell'offrirvi le nostre guide all'acquisto dedicate al Natale, grazie alle quali potrete, ad esempio, rintracciare un po' di idee regalo dedicate alle esigenze di tutte le tasche, anche con proposte a meno di 10€!

Senza dimenticare quella che è la nostra nuovissima iniziativa dedicata al Calendario dell'Avvento, grazie al quale vi stiamo proponendo un'offerta IMPERDIBILE al giorno, rintracciata per voi direttamente sulle pagine di Amazon.

Ebbene, dopo tutte le guide presenti nella nostra rassegna dedicata ai regali di Natale per questo 2023, abbiamo pensato di proporvi, oggi, quelle che sono le idee regalo che, belle, brutte o stravaganti, sono caratterizzate da un minimo comun denominatore, ovvero l'inutilità! Diciamocelo chiaramente ed a chiare lettere: la maggior parte delle cose che acquistiamo nel corso della nostra vita sono inutili. Questo perché ci piace circondarci di ninnoli da poggiare sulle mensole in attesa di essere sommersi della polvere, atti solo a soddisfare il nostro desiderio di possesso e nulla di più. Vero o no?

Certamente sì, e dopo avervi aperto gli occhi ed aver fatto il nostro dovere con questa breve parentesi filosofica, mettiamo da da parte ogni divagazione e facciamo quello che ci riesce meglio come esseri umani (no, non autodistruggerci), dedicandoci allo shopping inutile, la cui potenza nel periodo natalizio è "over 9000!". E dunque, ci siamo chiesti in redazione quanto in là potessimo spingerci nel campo dell'inutilità in tema di regali di Natale, esplorando Amazon in lungo e in largo alla ricerca di oggetti che potessero essere sì bellissimi, ma anche completamente inutili.

Senza troppa sorpresa abbiamo trovato una mezza infinità di idee, con alcune di esse persino copiate o riciclate in diverse forme per adattarsi a diverse fasce di compratori. La qual cosa - ovviamente - non ha fatto altro che confermare la nostra teoria relativa all'esistenza di un intero settore merceologico composto da roba inutile. Tra questa pletora di gingilli e ammennicoli vari, abbiamo quindi selezionato quelli che, a nostro personalissimo giudizio, si sono rivelati i più inutili ma anche i più belli e soddisfacenti da possedere.

Ne è nata quindi una lista di consigli per gli acquisti che, ne siamo certi, vi tornerà molto utile quando arriverà il momento di incartare i vostri regali a Natale. Nel far ciò ci siamo affidati ad Amazon che, in quanto leader del mercato, dispone di un catalogo immenso, oltre ad essere l'unico a garantire spedizioni rapide in tempo per le festività, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio - a nostro giudizio - da sottoscrivere assolutamente in vista delle feste, specie considerando l'enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo inutili ma bellissime, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per agevolare i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Unieuro e tanti altri!

Regali inutili ma bellissimi da regalare a Natale

I diorama in legno per la libreria

Il cuscino a forma di baguette

di pane

La coperta squalo

La lampada papera

R2-D2 telecomandato

Guerre Stellari

