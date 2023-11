Manca poco più di un mese al Natale e, anche se ci troviamo nel mezzo del Black Friday, è giunto il momento di iniziare a pensare ai doni da consegnare ai propri cari il 25 dicembre. Se, però, non volete acquistare i soliti mazzi di fiori, calzini o profumi siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi presenteremo una lista dei gadget più virali - ed economici - da regalare a Natale.

Abbiamo scelto per voi, infatti, 7 Amazon Finds, ovvero articoli divenuti virali sui social, e in primis su TikTok, per la loro originalità e utilità. Qui su Tom's Hardware vi parliamo spesso di questi prodotti, motivo per cui non potevamo non decidarvi un articolo in occasione del Natale, scegliendo in particolare gadget economici, ovvero disponibili sotto i 25 euro.

Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

I gadget più virali ed economici da regalare a Natale

Scaldamani ricaricabile OCOOPA

Iniziamo con un regalo perfettamente in tema con il periodo invernale, ovvero lo scaldamani di marca OCOOPA, che si distingue per essere ricaricabile e comodissimo da portare con sé ovunque durante le giornate più fredde. Questo scaldamani è un dono perfetto in particolare per coloro che hanno le mani sempre fredde durante l'inverno, dato che con il semplice tocco di un pulsante si riscalda su entrambi i lati, fornendo il calore necessario per riscaldare le mani in pochi minuti. Inoltre, quando si esaurisce, può essere comodamente ricaricato tramite cavo USB-C. E non è tutto: funge anche da power bank per lo smartphone, offrendo un'ulteriore utilità in movimento.

Scaldatazze elettrico

Questo scaldatazze elettrico, confezionato in una scatola elegante, è il regalo perfetto per tutti gli amanti del caffè e del tè: con 3 diverse modalità di temperatura regolabili tramite un semplice tocco sul pulsante a sfioramento, è possibile scegliere tra temperatura bassa, media o alta, mantenendo la propria bevanda preferita alla temperatura ideale ed evitando che, come altrimenti inevitabile durante l'inverno, si raffreddi subito. Realizzato con una lastra di vetro rinforzata e impermeabile, è sicuro, durevole e privo di odori sgradevoli, mentre dispone anche di una funzione di spegnimento automatico, garantendo la sicurezza in caso di surriscaldamento.

Set di cacciaviti HOTO

Il cacciavite Hoto è uno degli Amazon Finds più virali di sempre su TikTok e ha guadagnato una tale popolarità per la sua incredibile versatilità. Con 24 diverse punte in acciaio, inclusi i tipi Torx, è uno strumento estremamente versatile. La sua lunga autonomia e la tecnologia di ricarica veloce consentono di riprenderlo in mano in pochi minuti quando è necessario. Inoltre, il corpo realizzato in lega di alluminio lo rende resistente agli urti e all'usura, rendendolo ideale per l'uso domestico e in viaggio. Si tratta, dunque, del dono perfetto da fare agli amanti del tuttofare e del bricolage, ma anche a chi è spesso fuori casa per escursioni o viaggi nella natura.

Mini power bank iWALK

Un dono che farà comodo davvero a chiunque è questo power bank di marca iWALK, che si distingue da qualsiasi altro modello sul mercato per la sua estrema compattezza: è grande quanto un rossetto, rendendolo comodo da infilare in una borsa, zaino o persino in tasca, ma è comunque in grado di offrire una potenza di 4500mAh, caricando il vostro dispositivo interamente per una volta. In particolare, è progettato per iPhone ed è compatibile con modelli che vanno dal 6 al 14; in alternativa, sarà sufficiente utilizzare un adattatore da cavo lightning a type-c per sfruttarlo con qualsiasi altro smartphone.

Luce a forma di papera

Questa lampada a forma di papera è un dono simpatico e funzionale, particolarmente adatto per coloro che hanno bambini o che, semplicemente, amano collezionare oggetti originali e dall'aspetto un po' nerd. La sua accensione tramite tocco aggiunge persino un tocco interattivo, mentre la possibilità di regolare la luminosità la rende adatta a diverse situazioni. È dotata anche di funzione per impostare un timer di spegnimento automatico dopo 30 minuti, rendendola ideale da collocare su un comodino e da utilizzare come lampada per addormentarsi. Infine, è possibile utilizzarla anche come supporto per lo smartphone, aggiungendo ulteriore versatilità alla sua funzionalità. La ciliegina sulla torta? Si ricarica semplicemente tramite cavo USB-C, per cui non è necessario tenerla costantemente collegata alla corrente.

Stampante termica portatile

Questa mini stampante termica rappresenta un dono estremamente originale, e si rivelerà pratica per chiunque grazie alla sua incredibile versatilità. La connessione Bluetooth consente di collegarla facilmente allo smartphone, offrendo la flessibilità di stampare una varietà di contenuti, che si tratti di immagini, testo o adesivi, il tutto senza inchiostro, dato che sfrutta la tecnologia di stampa termica. Per esempio, è perfetta per stampare foto ricordo durante i viaggi, ma è altrettanto utile a casa per etichettare libri, quaderni o personalizzare altri oggetti. Infine, la sua portabilità la rende un compagno ideale per chi è spesso in movimento e desidera avere la comodità di una stampante sempre a portata di mano.

Borraccia termica Waterdrop

L'ultima idea regalo a tema Amazon Finds che vi proponiamo è la borraccia termica Waterdrop, un accessorio pratico e versatile per mantenere le bevande alla giusta temperatura durante gli spostamenti sia in inverno che in estate. Realizzata in acciaio inossidabile, offre, infatti, un'eccellente capacità di conservazione, mantenendo le bevande fredde per un massimo di 24 ore e calde per 12 ore. La chiusura ermetica previene, inoltre, eventuali perdite, garantendo un trasporto sicuro. Con questo dono contribuirete ad aiutare un vostro caro a consumare meno plastica e, di conseguenza, ottenere un impatto positivo sull'ambiente, giacché i materiali di alta qualità di questa borraccia la rendono durevole nel tempo, contribuendo a uno stile di vita sano e sostenibile.

