AliExpress lancia la sua nuova promozione invernale con una nuova serie di coupon dedicati a chi vuole risparmiare su acquisti di ogni tipo. Per un periodo limitato, avete la possibilità di ottenere sconti extra fino a 60€, validi su numerose categorie dello store. Come sempre in queste occasioni, conviene muoversi in fretta: i coupon sono limitati e potrebbero esaurirsi prima della data di scadenza.

Promo invernale Aliexpress, perché approfittarne?

La promozione è strutturata su più livelli di spesa, così da permettervi di scegliere il coupon più adatto alle vostre esigenze. Che stiate pensando a un piccolo acquisto o a un ordine più consistente, AliExpress mette a disposizione codici sconto progressivi, pensati per aumentare il risparmio all’aumentare del valore del carrello.

Di seguito trovate l’elenco completo dei coupon invernali attualmente disponibili:

WDIT02 : 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€

: 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€ WDIT04 : 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€

: 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€ WDIT07 : 7,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€

: 7,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€ WDIT10 : 10,00€ di sconto su un acquisto minimo di 79,00€

: 10,00€ di sconto su un acquisto minimo di 79,00€ WDIT15 : 15,00€ di sconto su un acquisto minimo di 109,00€

: 15,00€ di sconto su un acquisto minimo di 109,00€ WDIT20 : 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 159,00€

: 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 159,00€ WDIT30 : 30,00€ di sconto su un acquisto minimo di 249,00€

: 30,00€ di sconto su un acquisto minimo di 249,00€ WDIT45 : 45,00€ di sconto su un acquisto minimo di 369,00€

: 45,00€ di sconto su un acquisto minimo di 369,00€ WDIT60: 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 499,00€

Un altro punto di forza di questa iniziativa è la totale libertà di utilizzo: i coupon possono essere applicati a qualsiasi categoria di prodotto, inclusi i telefoni cellulari, da sempre tra i più ricercati. Se tutto va come previsto, i codici dovrebbero restare validi fino al 18 gennaio, ma il consiglio resta quello di usarli il prima possibile per non perdere l’occasione di ottenere il massimo risparmio.

