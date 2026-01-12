AliExpress lancia la sua nuova promozione invernale con una nuova serie di coupon dedicati a chi vuole risparmiare su acquisti di ogni tipo. Per un periodo limitato, avete la possibilità di ottenere sconti extra fino a 60€, validi su numerose categorie dello store. Come sempre in queste occasioni, conviene muoversi in fretta: i coupon sono limitati e potrebbero esaurirsi prima della data di scadenza.
Promo invernale Aliexpress, perché approfittarne?
La promozione è strutturata su più livelli di spesa, così da permettervi di scegliere il coupon più adatto alle vostre esigenze. Che stiate pensando a un piccolo acquisto o a un ordine più consistente, AliExpress mette a disposizione codici sconto progressivi, pensati per aumentare il risparmio all’aumentare del valore del carrello.
Di seguito trovate l’elenco completo dei coupon invernali attualmente disponibili:
- WDIT02: 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€
- WDIT04: 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€
- WDIT07: 7,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€
- WDIT10: 10,00€ di sconto su un acquisto minimo di 79,00€
- WDIT15: 15,00€ di sconto su un acquisto minimo di 109,00€
- WDIT20: 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 159,00€
- WDIT30: 30,00€ di sconto su un acquisto minimo di 249,00€
- WDIT45: 45,00€ di sconto su un acquisto minimo di 369,00€
- WDIT60: 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 499,00€
Un altro punto di forza di questa iniziativa è la totale libertà di utilizzo: i coupon possono essere applicati a qualsiasi categoria di prodotto, inclusi i telefoni cellulari, da sempre tra i più ricercati. Se tutto va come previsto, i codici dovrebbero restare validi fino al 18 gennaio, ma il consiglio resta quello di usarli il prima possibile per non perdere l’occasione di ottenere il massimo risparmio.