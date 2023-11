Amazon Echo Show 8 (2023), lo schermo smart quasi perfetto | Test & Recensione

Gli smart speaker sono probabilmente destinati ad estinguersi a favore dei modelli con schermi, come l’Amazon Echo Show 8 di 3a generazione. Gli smart display non solo consentono di comandare vocalmente i dispositivi smart home, ma offrono anche numerose funzioni che gli altoparlanti intelligenti non posseggono.

Questa recente versione del modello da 8 pollici di Amazon potrebbe essere considerato da molte persone il miglior smart display oggi disponibile. Sebbene chi non vuole spendere molto potrebbe preferire il più piccolo ed economico Echo Show 5, uno schermo più grande offre alcuni vantaggi e più funzioni. 5 pollici sono pochi e, a parte visualizzare alcuni comandi e informazioni veloci, non si presta a molto altro. Passare al modello Show 8 è stato un vero cambio di prospettiva. Improvvisamente guardare film su Prime Video è diventata un’opzione, così come usarlo per ascoltare la musica con una qualità più che soddisfacente, o effettuare videochiamate senza rimanere attaccati allo schermo dello smartphone o del PC.

Certo, ci sono aspetti che Amazon avrebbe potuto gestire in modo migliore. Il display mantiene ancora quelle cornici spesse che ora sembrano datate. La fotocamera da 13MP ereditata dal suo predecessore è appena sufficiente. Poi c'è l'aumento di prezzo, cosa che lo rende una proposta meno accessibile, anche se, per fortuna, Amazon offre regolarmente sconti sui suoi dispositivi.

Tuttavia, nessuno di questi aspetti scoraggia in maniera importante l'acquisto dell'Amazon Echo Show 8 di 3a generazione.

Configurazione e prova d’uso

Il setup del nuovo Amazon Echo Show 8 è un processo semplice, così intuitivo che richiede veramente pochi minuti. In realtà tutti i dispositivi Amazon utilizzando la stessa e semplice procedura. Tuttavia, considerando le funzioni extra dello Show 8, dovrete rispondere a qualche domanda in più, come dare l’accesso all’uso della fotocamera, la scelta della visualizzazione delle foto, il monitoraggio domestico e altro ancora. Inoltre, sarete invitati a configurare i vostri Visual ID.

L'intero processo di configurazione richiede circa 20 minuti. Tuttavia, se state configurando i Visual ID per più persone, ovviamente ci vorrà più tempo, con ogni individuo che deve posizionarsi di fronte alla fotocamera e seguire le istruzioni. Questa funzione rileva quando una persona "registrata" è nelle vicinanze e personalizza i contenuti e le informazioni visualizzate sullo schermo in base alla loro storia, preferenze e altro. Praticamente, ogni persona nella vostra casa avrà il proprio Echo Show 8 virtuale, il che è molto pratico.

Esteticamente non è cambiato molto, infatti è identico alla versione precedente, o quasi. Il retro è diverso, con i lati e gli angoli del cabinet degli altoparlanti che non sono più a filo con il display. La fotocamera è stata spostata dal lato destro al centro, un miglior posizionamento se fate videochiamate. Infine, il display ha ora il vetro che va da bordo a bordo, conferendo un aspetto più elegante nella parte anteriore.

Fotocamera e schermo sono però gli stessi. La fotocamera è da 13 MP e lo schermo da 8 pollici ha una risoluzione di 1280 x 800 pixel, con cornici spesse che conferiscono un aspetto datato. Anche gli altoparlanti stereo da 2 pollici sono invariati, ma Amazon ha migliorato la qualità del suono migliorando la resa generale.

Per gli amanti dell’ecologia, sappiate che è realizzato per il 29% con materiali riciclati. C’è ancora molto da fare, ma è un miglioramento.

Data la diffidenza di molte persone verso le telecamere di sicurezza in casa, se desiderate attivare il monitoraggio domestico ma volete la possibilità di disattivarlo o di non mostrare video durante le chiamate, è presente un interruttore che disattiva la fotocamera, facilmente accessibile insieme ai pulsanti di accensione/spegnimento del microfono e i pulsanti del volume.

Come funziona

Al momento del lancio, Amazon ha dichiarato che l'Echo Show 8 di 3a generazione è dotato di un processore octa-core con il motore di rete neurale AZ2 di Amazon. Questo processore avanzato dovrebbe essere il 40% più veloce rispetto al suo predecessore nell'esecuzione delle richieste e nelle risposte di Alexa.

Difficile fare un confronto diretto, ma quel che è certo è che il nuovo Amazon Echo Show 8 sembra davvero veloce. Fornisce risposte rapide, sia che stia chiedendo ad Alexa di tradurre qualcosa in un'altra lingua, di accendere le luci smart o di effettuare una videochiamata. Ha persino avviato un film su Amazon Prime Video molto rapidamente, entro un paio di secondi.

Il display touchscreen è altrettanto reattivo. Se sui modelli precedenti era necessario un tocco energico, sull'Echo Show 8 ogni tocco viene registrato e riceve una risposta immediata.

Per quanto riguarda il display, potrebbe non aver subito miglioramenti, ma in questa versione attuale non sembra essere necessario. Le immagini sono nitide e il display è estremamente luminoso, consentendo di godere di film e programmi o visualizzare chiaramente le riprese delle telecamere di sicurezza senza dover sforzare la vista. L’unico problema riguarda i riflessi che potrebbero essere un po’ troppi in un ambiente con molti fonti di luce diretta; fate attenzione a dove vorrete posizionarlo.

Le nuove funzionalità come Visual ID e il Contenuto Adattativo sono altrettanto veloci. La fotocamera impiega solo uno o due secondi per elaborare ciò che vede e reagire di conseguenza, mantenendo un tempo di risposta accettabile. Queste caratteristiche mirano specificamente alle esigenze visive, anche se il Contenuto Adattativo di solito non passa alla visualizzazione Minimal (formato di immagini e testo più grande) fino a quando non ci si trova abbastanza vicino.

L'unica area in cui sarebbe stato gradito un miglioramento è la fotocamera, che rimane la stessa del modello precedente. Anche se offre riprese decenti, potrebbe non essere considerata nitida secondo gli standard attuali. Inoltre, la funzione di auto-inquadratura, presente anche nel modello precedente, segue il movimento durante le videochiamate, ma con una leggera percezione di lentezza rispetto a molte webcam classiche.

Il comparto audio si distingue per la sua qualità. Gli altoparlanti sono in grado di produrre un volume considerevole, sonorizzando una stanza di medie dimensioni senza problemi. Sebbene non si possa definire un'esperienza da audiofilo, supera molte soundbar di dimensioni maggiori, offrendo anche una risposta dei bassi decente.

Verdetto

L'Echo Show 8 è uno dei migliori smart display di Amazon, offrendo il miglior compromesso tra dimensioni, funzioni e prezzo. Lo schermo è abbastanza grande anche per guardare video a distanza, e permette un’interazione personalizzata a tutti i membri della famiglia.

Se cercate un display intelligente e il prezzo è alla vostra portata, sarà una buona scelta. Se volete risparmiare potete puntare all’Echo Show 5.