Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) | Test & Recensione

La nuova Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) non è uno stravolgimento della Fire TV Stick originale, ma un aggiornamento hardware. Un processore più potente e una connessione Wi-Fi più veloce sono le principali differenze rispetto al modello che sostituisce. Questa premessa non particolarmente entusiasmante non significa che valga la pena acquistare la nuova Fire TV, anzi rimane tra le migliori chiavette per trasformare una TV o un monitor in una Smart TV di tutto rispetto.

Come è fatta?

La nuova Fire TV Stick 4K Max del 2023 è identica, dall’esterno, alla prima generazione: un piccolo, sottile rettangolo nero con una porta HDMI su un'estremità. È approssimativamente delle stesse dimensioni di un accendino. L'unica leggera differenza è che gli angoli e i bordi sono arrotondati. Si collega direttamente al televisore, anche se è disponibile una prolunga nel caso in cui la porta HDMI sia in una posizione scomoda da raggiungere o, ad esempio, se troppo vicina a una parete.

L'unica altra porta, oltre all'HDMI, è una micro-USB per l'alimentazione. A differenza del più costoso Fire TV Cube, il Fire TV Stick 4K Max non può accettare altri dispositivi esterni, come un hard disk. Se il vostro obiettivo è riprodurre contenuti presenti su altri dispositivi, non è questa la soluzione a cui dovete puntare. Fire TV Stick è progettato per essere collegato alla TV o a un monitor e poi dimenticarne la presenza, interagendo con il telecomando e la voce.

Interfaccia di controllo

Configurare un qualsiasi chiavetta per lo streaming è oggi un gioco da ragazzi. Ci sono voluti circa cinque minuti per configurare il Fire TV Stick 4K Max, e la maggior parte di questo tempo è stata occupata dagli aggiornamenti software. I due passi principali sono la connessione alla rete Wi-Fi e l’accesso al vostro account Amazon.

Una volta completata la configurazione verrete subito portati alla schermata principale di Fire TV, una vista familiare, poiché non è cambiato molto dall'ultimo aggiornamento dello scorso anno. È stata ottimizzata la barra di navigazione e apportate alcune altre modifiche estetiche.

L'interfaccia di Fire TV ruota attorno a canali e contenuti di Amazon. La schermata principale sembra una grande pubblicità per Prime Video e gli altri servizi proprietari o in collaborazione con Amazon.

A parte questo ritroviamo la stessa impostazione della maggior parte dei servizi di streaming, una barra con le serie o film da continuare a guardare e poi una selezione dei contenuti secondo categorie e interessi.

Insomma, non ci sono particolari novità sotto questo punto di vista e l’intera industria sembra abbastanza ferma in termini d’innovazione per quanto riguarda le interfacce utente. Ma probabilmente nemmeno abbiamo bisogno di particolari novità.

Prestazioni

Quando hanno annunciato la Fire TV Stick 4K Max (2a generazione), Amazon si è vantata di aver creato il suo più veloce e potente dispositivo per lo streaming. È dotato di un processore quad-core da 2,0 GHz e del supporto Wi-Fi 6E. L’implementazione dell’ultimo standard Wi-Fi permette di accedere alla banda dei 6 GHz, ma dovrete avere un access point dotato della stessa connettività. Fa la differenza ? Non crediamo.

La navigazione nell'interfaccia e nei menu è veloce. Le app, i film e gli show si sono tutti avviati abbastanza rapidamente, ma non in maniera istantanea. La Fire TV Stick 4K Max (2023) è un miglioramento rispetto al modello di prima generazione, ma non un enorme salto in avanti.

Per quanto riguarda la qualità video non c’è molto da aggiungere, poiché molto dipende dal formato del film o serie TV che si sta guardando e dal televisore. Fire TV Stick offre uno streaming corretto dei formati, non apporta manipolazioni del video vistose quindi la qualità risultato dipende dal televisore stesso.

Il telecomando

La Fire TV Stick 4K Max (2023) è dotata del telecomando vocale Alexa Enhanced. Come gli altri telecomandi vocali Alexa è nero e rettangolare con un retro arrotondato. Il pulsante di accensione e il pulsante Alexa si trovano nella parte superiore, sopra un pad direzionale e i controlli di riproduzione. In basso ci sono quattro pulsanti per le scorciatoie veloci alle app di streaming più usate. A differenza del telecomando vocale Alexa Pro, non ci sono pulsanti personalizzabili. Ma almeno, a differenza del telecomando vocale Alexa Lite (che accompagna il Fire TV Stick Lite), è possibile accendere la TV con il telecomando Enhanced e controllare il volume, quindi è possibile ridurre il disordine eliminando il telecomando della televisione.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo?

La Fire TV Stick 4K Max del 2023 ha la potenza e la velocità per diventare il miglior dongle di streaming tra i dispositivi Fire TV di Amazon. Il processore potenziato rende l’interfaccia e l’apertura delle applicazioni più veloci, mentre la connessione Wi-Fi 6E, nonostante non faccia una grande differenza, è al passo con i tempi.

L’interfaccia di Fire TV è “Amazon centrica”, ma non è così differente rispetto a quelle delle Google TV.

Nel complesso, la Fire TV Stick 4K Max (2a generazione - 2023 ) è un buon dongle di streaming a un prezzo ragionevole. Valutate l’acquisto confrontandolo con il Chromecast con Google TV o altri dispositivi economici e preferite la Fire TV Stick se vi piace Alexa e l’interfaccia proposta da Amazon.