Mancano ancora pochi giorni all’inizio ufficiale del Prime Day 2025, ma per chi di voi è già abbonato a Prime le sorprese sono iniziate in anticipo. Amazon ha infatti lanciato una serie di offerte esclusive riservate ai clienti Prime, valide (pensiamo noi) fino al 7 luglio, ossia alla vigilia del grande evento. Si tratta di un’opportunità imperdibile per iniziare a risparmiare da subito su una vasta gamma di prodotti, approfittando di sconti già molto interessanti, anche se non è garantito che le stesse promozioni saranno disponibili durante i 4 giorni ufficiali del Prime Day, che terminerà l’11 luglio.

Prime Day offerte anticipate, perché approfittarne?

Queste offerte anticipate rappresentano un’ottima occasione per chi di voi desidera battere sul tempo la concorrenza e acquistare ciò che serve senza dover attendere l’evento principale. La varietà di articoli in promozione è ampia e spazia dalla tecnologia alla casa, dai prodotti per la cura personale agli accessori per il tempo libero. Anche se questa iniziativa è considerata una sorta di “assaggio” rispetto all’ondata di sconti che caratterizza il Prime Day vero e proprio, i prezzi sono già competitivi e spesso paragonabili a quelli del periodo clou.

Infine, vi ricordiamo che l’abbonamento Prime non si limita solo agli sconti: include anche l’accesso a numerosi servizi aggiuntivi come Prime Video, Prime Reading e la spedizione rapida gratuita. In questo periodo, Amazon è solita proporre anche offerte su Amazon Music, Audible e Kindle, spesso con sconti significativi o periodi di prova prolungati. Approfittare di queste promozioni significa sfruttare al massimo il valore dell’abbonamento Prime e vivere un Prime Day davvero completo, ricco di vantaggi e opportunità di risparmio.

Le migliori offerte anticipate del Prime Day 2025

Servizi Amazon in offerta prima del Prime Day