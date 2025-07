Amazon ha lanciato una promozione esclusiva dedicata a tutti coloro che non hanno mai utilizzato l’app Amazon per effettuare acquisti. Se rientrate tra gli utenti idonei, potrete ricevere 10€ di sconto immediato sul vostro primo ordine effettuato da mobile, semplicemente inserendo il codice AMZNAPP25. Un’occasione imperdibile valida solo fino al 3 luglio 2025, pensata per farvi risparmiare fin da subito sui vostri acquisti.

Vedi offerta su Amazon

10€ di sconto su Amazon: chi può ottenerlo?

La promozione è attiva per un numero limitato di utenti – solo i primi 20.230 clienti – che scaricano e accedono all’app Amazon per iPhone o Android. Potete verificare l’idoneità direttamente dalla homepage dell’app: se visualizzate il banner “Sei idoneo per questa offerta”, potete procedere con l’acquisto. Attenzione però: il codice funziona solo con carrelli da almeno 25€ di prodotti venduti e spediti da Amazon.it e non include libri, dispositivi Amazon, e-coupon o prodotti in promozione.

L’utilizzo del codice è semplicissimo: una volta aggiunti i prodotti al carrello, durante il checkout inserite il codice AMZNAPP25 e il buono da 10€ verrà automaticamente applicato. Evitate però la modalità “1-click”, altrimenti lo sconto non sarà riconosciuto. L’offerta resta valida fino alle 23:59 del 3 luglio, ma è consigliabile agire subito, perché i posti disponibili stanno per esaurirsi.

Questa offerta rappresenta una straordinaria occasione di risparmio per chi non ha mai acquistato tramite l’app di Amazon. Se siete tra gli utenti idonei, non lasciatevi scappare questa opportunità: scaricate subito l’app, aggiungete al carrello i vostri prodotti preferiti e inserite il codice AMZNAPP25 per ottenere 10€ di sconto. Ma ricordate: il tempo stringe e i codici sono limitati.

