Black Friday Skylum: Luminar Neo e Mobile a prezzi shock!

Il mondo della fotografia digitale sta vivendo un momento di trasformazione senza precedenti e Skylum si prepara a compiere uno dei passi più importanti della sua storia. Con il rinnovato Luminar Neo, l’azienda introduce un ecosistema creativo completamente integrato che unisce editing, condivisione e intelligenza artificiale in un’unica piattaforma.

In occasione del Black Friday, questa evoluzione è accompagnata da sconti fino al 77%, ai quali gli utenti di Tom’s Hardware possono aggiungere un ulteriore 10% di sconto extra grazie al codice esclusivo TOMS10. Un’opportunità unica per entrare nel nuovo mondo di Luminar a un prezzo eccezionalmente conveniente.

Cosa sta cambiando con il nuovo ecosistema Luminar Neo?

Skylum ha ridisegnato completamente l’identità di Luminar Neo, trasformandolo in un ecosistema creativo capace di collegare desktop, mobile e web in un flusso continuo e perfettamente sincronizzato. La nuova funzione di Cross-Device Editing permette infatti di iniziare un progetto su un dispositivo e proseguirlo su un altro senza interruzioni, con tutte le modifiche sincronizzate in tempo reale.

Questa integrazione offre un workflow più moderno, flessibile e adatto alle esigenze dei fotografi e dei creator contemporanei, che lavorano spesso in mobilità.

Una delle innovazioni più significative è Spaces, una piattaforma integrata che consente di creare gallerie online professionali pronte per essere condivise con clienti o community. L’editing si unisce così alla fase di presentazione all’interno dello stesso ecosistema, eliminando passaggi intermedi e rendendo il processo creativo più immediato e fluido.

In che modo l’intelligenza artificiale migliora l’esperienza di editing?

La nuova versione di Luminar Neo fa un uso ancora più avanzato della intelligenza artificiale, trasformandola in un vero assistente creativo. Il nuovo AI Assistant analizza ogni immagine, identifica automaticamente le aree di miglioramento e suggerisce strumenti e workflow ideali, accelerando il processo pur lasciando totale libertà all’utente.

Tra le funzioni AI più innovative spicca Restoration, una tecnologia che permette di recuperare foto danneggiate, sbiadite o rovinate dal tempo in pochi secondi. Imperfezioni, graffi, macchie e difetti vengono rimossi con precisione sorprendente.

Un altro strumento rivoluzionario è Light Depth, che aggiunge tridimensionalità e profondità visiva ai soggetti, rendendo paesaggi e ritratti più realistici e coinvolgenti.

Oltre alle novità funzionali, l’aggiornamento porta un miglioramento generale delle prestazioni: strumenti come Sky Replacement, Bokeh, Lens Correction, Body AI e Structure AI lavorano ora fino al 25% più velocemente. L’interfaccia ridisegnata e un onboarding semplificato rendono il software più accessibile anche a chi muove i primi passi nella post produzione.

Perché Luminar Mobile è diventata così importante?

All’interno del nuovo ecosistema, Luminar Mobile assume un ruolo centrale grazie ai suoi strumenti avanzati basati su AI, pensati per offrire un editing veloce e professionale direttamente dallo smartphone. L’app si distingue per la presenza di potenti strumenti AI capaci di migliorare automaticamente la qualità degli scatti, per un design moderno e intuitivo che rende l’esperienza immediata e accessibile, e per funzioni creative come Cielo AI, Ritratti Intelligenti e Preset Dinamici che permettono di ottenere risultati di livello professionale in pochi secondi.

Questo approccio ha portato Luminar Mobile a ottenere un importante riconoscimento da Google Play, a conferma della qualità dell’app e del contributo della community. Skylum sottolinea come il premio rappresenti il risultato del lavoro condiviso con gli utenti e del loro continuo entusiasmo, che ha permesso all’app di crescere e migliorare costantemente.

Come approfittare degli sconti Black Friday e quanto si risparmia davvero?

In occasione del Black Friday, Skylum propone un’offerta speciale dedicata al nuovo ecosistema: Luminar Neo e Luminar Mobile vengono proposti a un prezzo estremamente competitivo, permettendo di creare un workflow unificato tra desktop e smartphone. Con questa soluzione è possibile utilizzare gli strumenti AI avanzati di Luminar Neo sul computer, ritoccare e perfezionare gli scatti ovunque tramite Luminar Mobile e mantenere uno stile creativo sincronizzato su tutti i dispositivi, creando così un ambiente di lavoro potente e completamente integrato.

Skylum propone sconti fino al 77% su varie soluzioni, incluse la licenza desktop a vita di Luminar Neo a soli 89€), l’ecosistema completo che unisce desktop e mobile a 109€ e la versione ampliata che comprende anche i Creative Assets a 129€. L’offerta è valida fino al 1° dicembre e rappresenta il periodo migliore dell’anno per entrare nel mondo Luminar.

Grazie alla collaborazione con Tom’s Hardware, è possibile ricevere un ulteriore 10% di sconto inserendo al checkout il codice esclusivo TOMS10, raggiungendo così un risparmio complessivo fino all’87%.

