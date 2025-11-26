Black Friday SwitchBot: sconti imperdibili per una casa davvero smart

Il Black Friday è il momento ideale per accogliere la domotica in casa, e SwitchBot, leader nel settore delle soluzioni retrofit per la smart home, non si fa trovare impreparato. Con sconti eccezionali su alcuni dei suoi prodotti più innovativi, automatizzare la casa non è mai stato così semplice e conveniente. Abbiamo selezionato 3 prodotti imperdibili, che ti permetteranno di vivere la casa con più comfort, pulizia ed efficienza. Inoltre, nella pagina di Amazon dedicata a SwitchBot potete trovare tanti altri articoli scontati fino al 50%.

N.B: il prezzo finale è soggetto a modifiche. Si prega di fare riferimento all'importo finale visualizzato direttamente sulla pagina del prodotto.

SwitchBot Smart Video Doorbell

Il videocitofono smart che garantisce sicurezza e controllo totale sulla porta di casa, ovunque tu sia.

Dettagli del prodotto:

Lo Smart Video Doorbell offre una visualizzazione chiara e un ampio campo visivo a 165° per monitorare ogni attività sulla soglia di casa. Ti avvisa in tempo reale quando un visitatore suona o se viene rilevato un movimento, permettendoti di comunicare tramite audio bidirezionale direttamente dall'app, anche quando sei fuori. Grazie al suo sconto del 38%, diventa una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca una soluzione di sicurezza affidabile, facile da installare e integrabile con l'ecosistema SwitchBot.

Prodotto in caricamento

SwitchBot AI Art Frame 13.3

La cornice digitale che trasforma la tua casa in una galleria d'arte dinamica, con opere generate dall'Intelligenza Artificiale.

Dettagli del prodotto:

L'AI Art Frame è un'elegante cornice digitale che utilizza la tecnologia e-ink a colori per replicare fedelmente l'aspetto di un quadro o una stampa, senza affaticare gli occhi. Il suo punto di forza è la capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare e visualizzare nuove opere d'arte basate sui tuoi prompt o sul tuo umore, trasformando dinamicamente la decorazione della tua stanza. Con questo sconto, l'arte digitale personalizzata diventa un elemento d'arredo dinamico e personalizzabile per eccellenza.

Altre versioni di AI Art Frame:

AI Art Frame (7.3"): ( 119,99€ | 20% ）

） AI Art Frame (31.5"): (999,99€ | 33%）

Vedi offerta

SwitchBot Robot Vacuum K11+

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con svuotamento automatico, l'alleato ideale per una pulizia senza pensieri.

Dettagli del prodotto:

Lo SwitchBot Robot Vacuum K11+ è una soluzione di pulizia conveniente e performante. Offre una potente aspirazione da 6000 Pa e funzione di lavaggio integrata. Il vero risparmio di tempo è dato dalla base di ricarica con svuotamento automatico, che ti garantisce fino a 90 giorni di autonomia senza dover cambiare il sacchetto della polvere. Utilizza la navigazione LDS LiDAR per mappare con precisione la casa e definire percorsi di pulizia ottimali, offrendo un'automazione completa a un prezzo accessibile grazie al 40% di sconto.

Prodotto in caricamento

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

La serratura smart che unisce sicurezza avanzata e praticità, per controllare l’accesso alla tua casa in modo semplice e sicuro.

Dettagli del prodotto:

Il Lock Ultra Vision Combo combina una serratura intelligente con un sensore di riconoscimento facciale opzionale, consentendo l’accesso senza chiavi per te e i tuoi familiari autorizzati. Puoi monitorare chi entra e chi esce direttamente dall’app SwitchBot e ricevere notifiche in tempo reale. L’installazione è semplice e compatibile con la maggior parte delle porte standard, rendendo la tua casa più sicura senza interventi complessi. Grazie allo sconto del Black Friday, proteggere la tua casa diventa ancora più conveniente.

Prodotto in caricamento

Purificatore d'aria SwitchBot

Il purificatore d’aria intelligente che garantisce un ambiente domestico sano e fresco in ogni stanza.

Dettagli del prodotto:

Lo SwitchBot Air Purifier utilizza un sistema di filtrazione HEPA a tre strati per catturare polvere, polline, peli di animali e altre particelle sospese nell’aria. Grazie al sensore intelligente, regola automaticamente la potenza in base alla qualità dell’aria rilevata, garantendo un ambiente pulito senza sprechi energetici. Facile da controllare tramite l’app SwitchBot o con comandi vocali, diventa un alleato discreto ma efficace per migliorare la qualità dell’aria in casa. Con lo sconto del Black Friday, respirare aria pulita non è mai stato così semplice e conveniente.