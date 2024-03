Cosori con doppio cestello, due friggitrici ad aria in una | Test & Recensione

Esistono moltissimi tipi di friggitrici ad aria, e spesso la principale differenza riguarda la dimensione del cestello che permette di accomodare più o meno cibo. Le versioni con doppio cistello, come la Cosori che ho provato, non brilla per capacità di carico, ma potrebbe essere la scelta ideale per molti, anche per chi non ha necessità di cucinare due cibi in contemporanea.

Con le friggitrici ad aria classiche è possibile cucinare due alimenti assieme, basta un po’ di coordinamento dei tempi. Ad esempio potreste iniziare a cucinare del pollo, e poi aggiungere delle patatine e metà cottura. Certo non è l’ideale, ma funziona. Tuttavia per un risultato migliore la possibilità d'impostare tempistiche e temperatura differenti è ovviamente la scelta migliore.

Perché una friggitrice ad aria a doppio cestello fa risparmiare tempo e soldi

Il motivo per cui una friggitrice ad aria a doppio cestello potrebbe essere la scelta ideale per molti è legata al fatto che i cestelli sono mediamente più piccoli rispetto a una friggitrice ad aria classica, a patto che, ovviamente, non la confrontiate con dei modelli molto piccoli. Il cestello di dimensioni ridotte permette di ottenere la temperatura desiderata in meno tempo, e ciò significa anche risparmiare energia. Questo è anche il principale motivo per cui spesso bisognerebbe preferire una friggitrice ad aria rispetto a un classico forno ventilato. Anche se quest’ultimo richiede solitamente meno energia per funzionare, i tempi di riscaldamento e cottura sono più lunghi e, a conti fatti, consumerà di più.

Vi ricordo che nonostante il nome “friggitrice ad aria”, si tratta di piccoli forni ventilati, che possono cucinare senza olio, non differentemente da quello che potrete fare con il classico forno da incasso.

Com'è fatta la Cosori a doppio cestello

Nonostante i cestelli più piccoli, si tratta sempre di averne due anziché uno, e di conseguenza le dimensioni totali della Cosori sono superiori rispetto alla media. È più larga, mentre l’altezza non è differente rispetto un modello classico.

I due cestelli frontali si aprono semplicemente tirando una maniglia, e all’interno sono presenti alcuni accessori. In entrambi c’è una base, che si può estrarre e facilmente pulire, e delle griglie che permettono di posizionare delle pietanze sollevate dalla base, per avere una cottura perfetta su tutti i lati.

Le foto che spesso vediamo ci mostrano i cestelli pieni zeppi di alimenti, situazione non ideale se vorrete cucinare il cibo in maniera uniforme, quindi fate bene i conti sulla dimensione dei cestelli che vi serve per le vostre abitudini.

I cestelli sono uniformi all’interno, senza particolari sagomature, quindi lavarli e asciugarli è semplice. La parte anteriore del cestello è in vetro, e all’interno è presente un’illuminazione, quindi potrete seguire lo stato di cottura senza aprire il cestello. Questa è una delle caratteristiche migliori, poiché eviterete anche di abbassare la temperatura di cottura aprendo il cestello. L’importante sarà distribuire bene il cibo fin dall’inizio.

Nella parte superiore sono posizionati i tasti, a sfioramento, per impostare il tipo di cottura. Ovviamente sono ripetuti per ogni cestello, quindi potrete considerare questa friggitrice ad aria come l’unione di due friggitrici classiche, il modello d’uso non cambia.

Costruita principalmente in plastica con struttura in metallo, la solidità è buona e non dovrebbe creare problemi anche dopo molti anni. La copertura in vetro superiore si riempie di ditate, ma si pulisce facilmente.

Prova d’uso

Come molte friggitrici ad aria con doppio cestello, anche questa Cosori permette di usare la funzione di cottura sincronizzata. Questo significa che potrete cucinare la stessa pietanza in entrambi i cestelli, ovviando al problema della dimensione dei singoli nel caso in cui abbiate necessità di cucinare grandi quantità di cibo, sia cucinare due alimenti diversi sincronizzando le cotture. Ad esempio potrete mettere in un cestello del pollo, che necessità una cottura più lunga, e nell’altro delle patatine, che necessitano una cottura più corta. La friggitrice farà partire solo la cottura del pollo e poi attiverà anche il secondo cestello in maniera tale che entrambi arrivino a fine cottura nello stesso istante.

È possibile attivare la funzione di pre-riscaldamento o disattivarla, o anche di regolare l’allarme che ci ricorda di “mischiare” il cibo, ad esempio quando cucinerete delle patatine e a metà cottura vorrete aprire lo sportello per mischiarle e consentire una cottura più uniforme.

Ho fatto un po’ di prove con patatine, pepite di pollo, petto di pollo e verdura. Prima di tutto dovreste dimenticare i consigli di cottura dati da Cosori, che indica tempi un po’ troppo lunghi che portano a disidratare troppo gli alimenti e, in alcuni casi, a bruciarli leggermente. Ovviamente dipende dai gusti personali, ma ho notato che è meglio essere un po’ conservativi. La possibilità di guardare la cottura dalla finestra trasparente dei cestelli è un’opportunità fantastica in questo contesto, richiederà solo maggiore attenzione durante le prime cotture per regolare i tempi.

I primi risultati sono quindi stati un po’ deludenti, ma dopo aver abbassato i tempi di cottura, non posso lamentarmi del risultato finale. Gli alimenti vengono cotti in maniera uniforme, e il risultato è quello atteso.

Verdetto

La friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello costa circa 200 euro, un prezzo sopra alla media rispetto a un modello normale con singolo cestello, ma in media rispetto ad altre soluzioni simili. Il doppio cestello non solo permette di cucinare due pietanze differenti, sincronizzando la cottura, ma quando userete un singolo cestello potrete risparmiare tempo ed energia, dato che l’area da riscaldare è più piccola.

Non si tratta solo di voler cucinare la classica accoppiata pollo e patatine, che spesso si possono cucinare assieme, ma di cucinare carne e verdura, che hanno tempi e temperature di cottura molto differenti, o addirittura potrete usare il secondo cestello per cucinare un dolce.

La facilità d’uso è massima, dovrete solo dimenticare i suggerimenti dei tempi di cottura e regolarvi in base a un po’ di prove ed esperienza. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è la finestra trasparente dei cestelli, che permette di controllare lo stato di cottura senza doverli aprire.

Non ci sono particolari motivi per non consigliare questa friggitrice ad aria Cosori. L’unica pecca è il prezzo un po’ più alto rispetto a soluzioni concorrenti come Innsky o l’Ariete 465 (che però non hanno i cestelli con finestra). Se potete vi consiglio di preferire la Cosori, magari aprofittando di qualche offerta Amazon.