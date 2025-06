Quando si parla di tecnologia di qualità, anche il design ha la sua importanza, e in alcuni casi il colore può fare davvero la differenza. È il caso dello smart speaker Sonos Era 100 nella versione bianca, attualmente in promozione con uno sconto di oltre 40€, che porta il prezzo finale a 187€. Un'opportunità interessante per chi desidera coniugare estetica e prestazioni audio avanzate, senza rinunciare all'eleganza di un colore chiaro e versatile.

Sonos Era 100, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma questo speaker non è solo bello da vedere. Il nuovo processore, più veloce del 47%, e l’architettura acustica a due tweeter offrono una separazione stereo precisa, mentre il midwoofer ingrandito del 25% contribuisce a bassi profondi e potenti. Ogni dettaglio è stato pensato per restituire un'esperienza sonora autentica, sia che ascoltiate la vostra musica preferita, sia che guardiate un film o una serie TV.

Grazie al design compatto, lo speaker può essere collocato facilmente in qualsiasi ambiente della casa: dalla libreria al comodino, dalla cucina alla scrivania. La connettività è un altro punto forte: potete trasmettere la musica via Wi-Fi dai principali servizi streaming, abbinarlo tramite Bluetooth in un attimo o collegare un giradischi o altre sorgenti con un semplice cavo AUX e adattatore Jack.

L’installazione è semplice e veloce: vi basterà collegarlo alla corrente, connettervi al Wi-Fi tramite l’app Sonos e sarete pronti a godervi un suono eccezionale. Inoltre, grazie alla funzione Trueplay, l’altoparlante si calibra automaticamente in base all’acustica della stanza, garantendovi un ascolto ottimale. E se desiderate un’esperienza ancora più immersiva, potete abbinarne due nella stessa stanza per creare un vero e proprio campo sonoro stereo premium.

